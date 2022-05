Velista dell’Anno TAG Heuer 2022, tutte le foto della Serata dei Campioni

In questa pagina trovate tutte le foto della Serata dei Campioni del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022 (QUI tutti i vincitori del premio più prestigioso della vela italiana, organizzato dal Giornale della Vela fin dal 1991, QUI le interviste video a tutti i candidati finalisti).

Il Velista dell’Anno TAG Heuer

Il Velista dell’Anno è il premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991 e giunto alla sua 31ma edizione.

L’edizione 2022 si è articolata in 3 fasi: la prima è stata la “carica dei 100” candidati scelti dalla Giuria. Tra questi il pubblico ha votato sul sito http://velistadellanno.giornaledellavela.com/ per scegliere i tre finalisti di ogni categoria, esprimendo un totale di 23.000 preferenze.

La seconda fase è stata ancora online, con le interviste ai finalisti, condotte da Mino Taveri e Ambrogio Beccaria, con i contributi di Mauro Giuffrè, andate in onda nei giorni precedenti alla Serata dei Campioni sul canale YouTube del Giornale della Vela (le potete vedere tutte QUI).

