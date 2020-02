ENTRA A FAR PARTE DEL VELA SAILING TEAM!

La stagione 2020 è quella giusta per poter finalmente partecipare attivamente a un programma agonistico di tutto rispetto. Iscriviti subito al Vela Sailing Team, un progetto organizzato dal Giornale della Vela in collaborazione con Phi!Number.

Ti permetterà di regatare in alcune delle più belle manifestazioni veliche con una barca e un team d’eccezione. E non solo. Il percorso agonistico, unico nel suo genere, ti darà accesso a una serie di appuntamenti formativi.

Imbarcazione:

Rodman 42 Cheyenne, armata con spinnaker e gennaker ottimizzata per le regate ORC/IRC, guarda il canale instagram

Eventi ai quali parteciperai:

PASQUAVELA dal 10 al 13 aprile. Regate a bastone + una costiera in uno dei campi di regata più tecnici, quello dell’Argentario.

VELACUP VELAFESTIVAL dal 24 al 26 aprile. La festa della vela a Santa Margherita Ligure. Imbarcazioni di ogni tipo regate costiere in mare, e feste, conferenze e mondanità a terra!

151 MIGLIA TROFEO CETILAR dal 30 maggio all’1 giugno. La regata d’altura più interessante e in crescita del Mediterraneo con percorso Livorno – Pisa – isola della Giraglia (Corsica) – Formiche di Grosseto – Punta Ala. 2 giorni e una notte in mare. Più di 170 barche già iscritte, Feste alla partenza e all’arrivo.

Equipaggio:

L’equipaggio prevede 4 membri dell’equipaggio ufficiale (tra i quali i membri del team di Cheyenne e professionisti Phi!Number) e 7 velisti “esterni” selezionati da Phi!Number tra i candidati.

Come candidarsi:

Invia al più presto possibile info@phi-number.com un breve curriculum velico corredato dalla tua foto. Specificando i ruoli che sei in grado di coprire a bordo e l’attuale tuo peso corporeo. Ti risponderemo via mail entro e non oltre il giorno 19 marzo 2020.

Organizzazione a bordo:

I velisti selezionati ricopriranno ruoli primari e saranno affiancati dal team ufficiale in veste di equipaggio e tutor.

Gadgets, costi e attestato di partecipazione:

Ogni membro d’equipaggio riceverà la maglia del team. Alla fine delle stagione agonistica sono previste eventuali premiazioni e la consegna di un attestato di partecipazione Giornale della Vela – Phi!Number. La partecipazione al progetto è a pagamento. Chiamaci o scrivi a info@phi-number.com per avere tutti i dettagli.

Formazione:

Il progetto prevede una serie di conferenze (uso della strumentazione di bordo, comunicazione in un team da regata, il mental training per la vela) comprese nel percorso di formazione. Le conferenze saranno tenute dai quotati professionisti in materia, e realizzate durante il VELAFESTIVAL a Santa Margherita Ligure. In alcuni casi i professionisti saliranno a bordo in regata per monitorare il lavoro del team.