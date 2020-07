Terms of use

Giornale della vela (GDV) è un servizio Internet di titolarità di Panama Editore con sede legale a Milano, via Bernardo Quaranta CAP 20139 p iva 06567431009. GDV intende fornire ai visitatori del Sito un’esperienza interattiva e positiva, al contempo tutelando i diritti nostri, come l’assoluta titolarità ed esclusiva dei contenuti anche cartacei e, dei nostri utenti. Abbiamo sviluppato i presenti Termini di Servizio del Sito (i “Termini di Servizio”) per disciplinare l’utilizzo, da parte tua, del Sito e di tutti i possibili servizi Internet e canali di Giornale della Vela e Panama Editore interconnessi, tra cui, ma non solo, le nostre applicazioni mobili, i canali social media e altri (ad esempio, i vari profili di Giornale della Vela su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube; email in risposta alle richieste di presentazione) (“Altri Canali”).

Noi, insieme ai nostri affiliati, partner e inserzionisti, forniamo contenuti e servizi tramite il Sito e gli Altri Canali alle seguenti condizioni.

Utilizzando il Sito e/o gli Altri Canali, dimostri di aver letto e accettato i Termini di Servizio. Ti invitiamo a leggerli con attenzione. I presenti Termini di Servizio rappresentano un contratto vincolante tra te e GDV con riferimento all’uso, da parte tua, del Sito o degli Altri Canali. Se non sei d’accordo con una di queste previsioni, ti invitiamo a uscire del Sito e a smettere di usare gli Altri Canali.