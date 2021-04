TAG Heuer Vela Cup Med Odyssey – Presentazione

Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, la più grande regata nella storia del Mediterraneo, con partenza il 15 maggio: 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 80.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Ora non ti serve altro che un tablet o un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! è semplicissimo partecipare, dal divano di casa tua o dall’ufficio e soprattutto possono farlo tutti, perché non occorre essere marinai di lungo corso o esperti velisti. Sul più grande portale di regate virtuali Virtual Regatta (www.virtualregatta.com) nella sezione “OffShore”, per la prima volta in italiano, puoi iscriverti gratuitamente (a partire dal’1 maggio) e affrontare l’avventura in modo estremamente semplice ed intuitivo. Sia da pc che sul tuo device, grazie alla App di Virtual Regatta scaricabile su Google Play e nell’App Store. Puoi regatare in un “tutti contro tutti” oppure creare la tua squadra per competere contro i velisti più acclamati al mondo e vincere gli ambiti premi in palio.