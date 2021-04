TAG Heuer Vela Cup Med Odyssey – Tutorial

SCEGLI LE VELE CON UN CLIC

La scelta delle vele da armare è facile, nel menu a sinistra. La funzione AutoSail aiuta i principianti, scegliendo la vela giusta in automatico… Se invece sei un vero marinaio puoi scegliere Fiocco e Spinnaker come base, oppure fiocco leggero, Gennaker, Trinchetta e Code0 avere una marcia in più. Occhio a non invelare troppo la barca se sono previste condizioni di vento forte, e a non ridurre troppa tela se stai entrando in una zona di bassa pressione.