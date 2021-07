Salviamo il mare insieme! Unisciti alla grande comunità di Trash Hunter di Medplastic. Ecco come puoi salire a bordo con noi e aiutare il Mediterraneo.

RACCOGLI I RIFIUTI IN MARE, FATTI UN SELFIE E INVIACELO

Chi vuole partecipare alla campagna “Trash Hunters” e trasformarsi in cacciatore di plastica può farlo ogni giorno di questa estate: quando siete in mare navigando lungo costa e tra gli arcipelaghi oppure mentre state ancorati alla fonda in una baia, ormeggiati in un porto o ancora quando semplicemente vi state godendo una giornata in spiaggia, ogni volta che vedete uno o più rifiuti di plastica galleggianti raccoglieteli, fatevi un selfie con la “cattura” e postatelo su Instagram in Direct Message a @giornaledellavela e @barcheamotore oppure postate il tutto sul vostro profilo taggando @giornaledellavela e @barcheamotore oppure usando l’hashtag #medplastic2021. Oltre alla descrizione generica della vostra “preda”, nelle vostre segnalazioni è molto importante aggiungere anche l’esatta indicazione geografica del ritrovamento e il vostro nome e cognome.

SE NON USI INSTAGRAM, C’E’ FACEBOOK

Non siete degli “instagrammers”? Tranquilli, potete postare la vostra immagine anche sul gruppo Facebook Medplastic Team!

MANDEREMO LE VOSTRE TESTIMONIANZE A ROMA!

L’obiettivo della campagna Medplastic “Trash Hunters 2021” è quello di creare una mappa delle maggiori concentrazioni di plastica nel Mediterraneo per cercare di rimuoverle il prima possibile. Poi, una volta raccolte tutte le segnalazioni, le trasformeremo in una sorta di “petizione virtuale” che invieremo direttamente al Ministro dell’Ambiente Roberto Cingolani. Quelle che vi mostriamo sotto sono solo alcune delle segnalazioni che ci avete inviato. Fate come loro!

LE CATTURE DEI TRASH HUNTER IN MEDITERRANEO