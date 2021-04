PREMI TAG HEUER VELACUP MED ODYSSEY

PREMI SPECIALI

Premio GARMIN per italiani per il minor numero di miglia percorsi in totale:

1° classificato Garmin InReach

2° classificato Voucher sconto 30% su prodotti Garmin presenti sul sito Garmin

3° classificato Voucher sconto 25% su prodotti Garmin presenti sul sito Garmin

Premio consolazione all’ultimo classificato che ha concluso la regata: giubbotto Murphy&Nye

Premio giornaliero di risposta al quiz durante la diretta sulle nostre piattaforme Premio offerto da Boatique: guanti da barca Musto: Totale 16 premi.

Totale 20 premi