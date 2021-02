L’importanza del tempo

Il Giornale della Vela compie 45 anni. Nato “grande” – un formato che gli edicolanti non sapevano dove mettere! – per contenere tutto l’entusiasmo e la passione per la nautica del fondatore Mario Oriani.

Il tempo passa, ma Il Giornale della Vela è continuato a crescere.

Il tempo, già! Il calcolo del tempo è da sempre fortemente connesso all’ambiente marino. Dalla vela alle immersioni, dove c’è il mare c’è sempre un orologio.

Per questo TAG Heuer, che collabora con Il Giornale della Vela nelle iniziative ed eventi legati alla vela, ha voluto partecipare alla celebrazione del 45° anniversario realizzando 3 Edizioni Speciali personalizzate del suo mitico orologio velico Aquaracer riservate ad armatori, equipaggi e appassionati.