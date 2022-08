Novità barche a vela: 4 semi custom sportivi da 15 a 22 metri

Nelle prime tre puntate dedicate alle novità delle barche a vela vi abbiamo parlato dei family cruiser, delle barche da crociera sportiva ,e dei blue water. Ora andiamo alla scoperta di altre novità e bestseller nel “salone permanente” del Giornale della Vela, che troverete anche sul numero cartaceo di settembre e sul sito della Milano Yachting Week.

Se siete dei velisti esigenti, vi piaceranno questi 4 semi custom per la crociera sportiva da 15 a 22 metri per chi cerca le barche della vita.

Novità barche a vela – Mylius 50 (15,60 x 4,80 m).

La collaborazione tra il designer Shaun Carkeek e il mondo Mylius va avanti e, dopo il 72, è in arrivo il nuovo Mylius 50. L’armatore che ha commissionato la barca ha chiesto una barca che sia in grado di divertire a vela in crociera. E, in pochi step, diventare una macchina da regata per partecipare ai principali eventi in Mediterraneo. Shaun Carkeek ha concepito un progetto le cui linee si ispirano al 72’. www.mylius.it

Novità barche a vela – Scuderia 63 (19 x 5,5 m).

Il Felci 63 Scuderia è un grande blue water cruiser che vedremo in acqua nel 2023 e che, nelle intenzioni del cantiere, dovrebbe diventare una mini serie. Ha l’ambizione di essere una barca da crociera completa, ma con lo stile sportivo dello Studio Felci e con la costruzione evoluta di Adria Sail che realizzerà la barca. Un piccolo – grande blue water cruiser. www.felciyachtsdesign.com

Novità barche a vela – ICE 70 RS • (21,30x 5,76 m)

L’ICE 70rs, sviluppato dallo studio di Umberto Felci è un fast cruiser con un incredibile sfruttamento degli spazi, una bella linea e un design interno moderno. È il fratello maggiore e la naturale evoluzione dell’ICE 52. Rispetto all’Ice 70 classico ha il timone in carbonio e gli interni alleggeriti. Le linee d’acqua e le appendici sono caratterizzate da un pescaggio variabile grazie alla chiglia sollevabile. Dotata di idraulica Cariboni, prevede un pescaggio da 2,80 metri a circa 4,40 m e sono progettate per ottenere grandi prestazioni. www.iceyachts.it

Novità barche a vela – GS 72 • (22 x 6,20 m)

Stanno arrivando i due nuovi Grand Soleil 72 la versione Performance e LC (Long Cruise), progetto di Matteo Polli, strutture di Marco Lostuzzi e Project Manager Franco Corazza. Uno stesso scafo, declinato in due versioni. Una per soddisfare chi vuole un design da vera sportiva (Performance), e l’altra versione che chi ama la navigazione con un Blue Water.

Gli interni sono realizzati in composito o con legni alleggeriti. Il risultato è una barca solida e leggera, al livello top della produzione mondiale di riferimento. La carena avrà una sola pala del timone molto profonda, a oltre 3 metri. www.grandsoleil.net