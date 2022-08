Crociera più smart, come? Con questi 7 accessori digitali!

Preziosi alleati sempre pronti nella nostra tasca, diventati indispensabili anche a bordo. Parliamo degli smartphone, che non sono più solo telefoni ma anche videocamere professionali, chartplotter e stazioni meteo. Oppure potete usarli per visitare un salone nautico, quello digitale della Milano Yachting Week. Basta scaricare l’app gratuita! È importante però avere lo smartphone sempre carico, soprattutto perché le applicazioni che si usano in barca, come quelle per la navigazione e l’elettronica di bordo, sono molto energivore. Un powerbank, magari impermeabile, è una buona soluzione, ancora meglio è il caricatore wireless di Scanstrut, che mantiene carico e saldo alla console il vostro smartphone, senza il rischio di perdere o rompere cavi. Oltre agli smartphone, l’elettronica a bordo consente di vivere una vacanza comodissima senza rinunce. Lo sapete che basta poco per avere acqua potabile direttamente dal vostro lavello? E che potete avere un espresso senza moka e senza ingombrante macchinetta?

7 accessori digitali da avere in barca

Accessori digitali – Salone digitale sempre in tasca

Se cercate un bel modo di passare il tempo libero in vacanza, godetevi una visita al Salone Nautico Digitale. Scaricate gratis l’app Milano Yachting Week e navigate tra barche, accessori ed espositori di servizi e turismo nautico.

App Milano Yachting Week – Scaricala Gratis cliccando i pulsanti qui sotto!

Accessori digitali – Mini bombola per le immersioni

Una bomboletta di alluminio che consente brevi immersioni, ad esempio per controllare il bulbo o la carena. Autonomia di 12 minuti per bomboletta, che si può ricaricare con la pompa manuale in dotazione nel kit base oppure con il compressore.

Accessori digitali – Case smartphone per foto e video subacquei

Perché comprare una videocamera subacquea quando i nostri telefoni hanno una qualità superiore? Basta una cover sottovuoto, con flash da 2500 lumen, per fare foto e video fino a 40 metri di profondità.

Accessori digitali – Powerbank impermeabile

Tutti dispositivi che utilizziamo quotidianamente hanno un inevitabile problema: si scaricano. Un powerbank è indispensabile in vacanza, in barca è ancora meglio se è impermeabile. Come questo!

Accessori digitali – Macchina per il caffè compatta

Niente macchinette, neanche la necessità di accendere i fornelli. Presso utilizza le cialde Nespresso, o il caffè macinato, scalda l’acqua inserita e vi prepara un espresso in pochi istanti. Si ricarica tramite USB-C.

Accessori digitali – Caricatore smartphone senza fili

Lo smartphone è diventato ormai l’interfaccia secondaria, e spesso principale, dell’elettronica di bordo. Averlo sempre pronto è indispensabile: appoggiatelo a questo caricatore wireless e lo avrete carico e al sicuro (è antiscivolo e impermeabile).

Accessori digitali – Depuratore dell’acqua

Avere l’acqua pronta da bere direttamente dal lavello è una gran bella comodità. Con questo depuratore, oltre a non dover imbarcare pesanti e ingombranti bottiglie, contribuirete a ridurre la produzione di rifiuti in plastica.