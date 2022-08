Trappe di ormeggio sempre pulite, ecco come fare

Trappe di ormeggio sempre pulite? Con un minimo sforzo a inizio stagione e l’accorgimento descritto per non lasciarle depositare sul fondo, si possono mantenere le trappe pulite tutta la stagione. Non è una finezza da banchina per i fanatici dell’estetica. Trappe pulite vuol dire anche sicurezza per chi le manovra durante l’ormeggio. E per chi non avesse tempo o modo di tenere le trappe pulite… vi abbiamo già presentato l’accessorio Ghook che vi aiuterà a maneggiarle.



Trappe di ormeggio sempre pulite, perché e come fare

Le trappe di ormeggio sono le linee di ancoraggio della nostra barca in banchina. Mantenere la parte della cima che dovremo maneggiare sempre pulita presenta i seguenti vantaggi:

Trappe di omerggio più sicure. Una trappa di ormeggio pulita, si maneggia in sicurezza anche senza guanti. Gli organismi acquatici su una trappa sporca sono pericolosi perchè tagliano le mani e son fonti di potenziali infezioni

Trappe di ormeggio più visibili. Una trappa di ormeggio bianca, si vede meglio sul fondo di una piena di fango. Se si incastra una trappa, è più facile sbloccarla.

Trappe di ormeggio che non sporcano. Ad ogni manovra di ormeggio, non si sporcherà la coperta con fango e detriti che cadono dalle trappe .Anche il vicino di banchina apprezzerà e vi chiederà come fate a tenere le trappe di ormeggio così linde.

Un favore all'ormeggiatore che vi aiuta. Una gentilizza a favore di chi vi assisterà da terra all'ormeggio, che non si riempirà maglietta e pantaloni di fango.

Trappe di omerggio pulite, come fare in tre mosse

Le trappe di ormeggio si possono tenere pulite con pochi accorgimenti .

Lavate le trappe di ormeggio. Il primo passaggio è distendere le trappe in bachina, e utilizzare un getto d’acqua a pressione o una idropulitrice, per rimuovere tutto lo sporco dalla cima. Asciugare le trappe. Se le linee di ormeggio sono in acqua da qualche mese, molti organismi acquatici come alghe, cozze e denti di cane vi avranno trovato casa. Mantenendo la trappa fuodi dall’acqua per uno o due giorni, tutti gli organismi si seccheranno, e sarà poi facile rimuoverli con l’ausilio di un coltello. Addugliate le trappe sulla bitta. Il trucco per tenere le trappe pulite, è addugliare la parte dormiente (quelle che dalla bitta vanno alla banchina) sulle bitte, come mostrato in foto, oppure stenderle alla battagliola, quando la barca è all’ormeggio.