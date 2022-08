Pierre Sicouri: “come abbiamo salvato un uomo a mare al 52° Sud”

Nella terza tappa del Giro del mondo del 1982, la mitica Whitbread, Paolo Martinoni cade in mare nella notte da bordo del Rolly Go. Lo skipper Pierre Sicouri racconta l’incredibile e fortunato recupero di Paolo, unico nella storia ad essere caduto in acqua nel pacifico del sud salvandosi la vita.

Una grande storia di vela e solidarietà comparsa sul Giornale della Vela del numero di marzo/aprile del 1982 scritta da un grande velista, Sicouri (scomparso 2009) che ha scritto sul GdV pagine memorabili delle sue avventure oceaniche con le barche di Giorgio Falck.

Pierre Sicouri: “Uomo a mare a 52° Sud!

“Siamo a 52° gradi Sud., c’è freddo e si rolla parecchio, ma il morale è alto. Fuori il vento è calato, siamo nell’occhio della bassa…Di colpo sento un terribile urlo di Jacopo:

Paolo, Paolo è in mare! è caduto in mare!

…schizzo fuori coperta. Il buio totale, le vele che sbattono, gli spruzzi che mi lavano, il freddo pungente mi danno la misura del disastro. A poppa stanno lottando in due con uno dei salvagenti ma la boetta è impigliata…

così Paolo è senza salvagente.

Prendo il timone e Jacopo mi dà la rotta precedente e la invertiamo di 180°. “E’ stato catapultato in mare dalla scotta del fiocco”. “Accendi il motore! Senza scaldare le candelette! dov’è? Guardate con i flash! … ho un nodo tremendo allo stomaco. Stiamo costeggiando un immenso burrone, siamo sull’orlo del disastro. Dei cinque uomini che sono caduti in mare durante la scorsa Whitbread uno solo è stato tratto in salvo, e nessuno è stato salvato di notte.

Ma noi dobbiamo salvare Paolo.

Lo stiamo salvando…Dal nulla spunta la voce di Paolo: “Di qua, di qua!”. E’ un miracolo! Ma la barca e velocissima e non riusciamo a fermarla. Passiamo letteralmente sopra Paolo senza vederlo… è lui che ci indica il da farsi. “A sinistra, puggia, di qua, di quaaa!” .

In pratica si sta salvando da solo…

gli passiamo vicino e finalmente riusciamo a tirargli un salvagente con una luce intermittente…dobbiamo fare presto, a questa latitudine la sopravvivenza in acqua è di 12 minuti…una cima e lo tiriamo contro la fiancata..grazie al suo fisico eccezionale, lentamente si riprende…

lo abbraccio fortissimo, non so come esprimergli la mia gratitudine per aver salvato la sua vita e la mia felicità.”

1982 Anno 8 n. 2 marzo/aprile pag50/51 e coda pag 78

