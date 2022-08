7 accessori analogici per una vacanza in barca più pratica e divertente

La crociera in barca è per molti la vacanza migliore che si possa desiderare. La libertà di potersi muovere dove si vuole e la possibilità di esplorare spiagge e calette irraggiungibili affascinano sempre più persone. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, moltissimi si sono avvicinati alla nautica per la prima volta, e hanno scoperto il piacere delle vacanze in barca. Per rendere davvero unica e ancora più comoda e divertente la crociera in barca, bastano pochi ma utilissimi accessori. Ad esempio non può mancare a bordo un multiuso come il Charge+ di Leatherman, perfetto per allentare e stringere bulloni, e in generale per effettuare la maggior parte della manutenzione a bordo. Il relax è un vero e proprio must in crociera, d’altronde che vacanza sarebbe sennò. Con un materassino da vero re e con il tendalino che ombreggia la coperta siete sistemati. E se avete una barca molto piccola o datata, magari senza frigorifero, non dovete avere paura: una ghiacciaia di qualità mantiene il ghiaccio intatto a lungo, coprendo tranquillamente le giornate lontane da porti e marina.

7 accessori analogici da avere in barca

Accessori analogici – Multifunzione Charge +

Dalla pinza tagliacavi allo spelafili, senza dimenticare cacciaviti, forbici, apribottiglie e apriscatole. Il Charge+ di Leatherman vi regala 19 utilissimi utensili in 1 solo multiuso. Indispensabile averlo a bordo.

Accessori analogici – Materassino relax

Questo doppio lettino distribuito da DFN non ha aria al suo interno, quindi non è soggetto a sgonfiamento o possibili bucature. Pensato per l’arredamento outdoor, è perfetto per un lussuoso e rilassante bagno in barca.

Accessori analogici – Quaderno impermeabile

La speciale carta di cui sono composte le pagine di questo notebook respinge l’acqua senza assorbirla. È disponibile in tantissimi colori e formati diversi. Se dovesse cadere in mare non c’è da temere!

Accessori analogici – Gel antimeduse

Spalmando il gel Respingo su tutto il corpo create una barriera che vi protegge dal contatto con meduse e altri urticanti presenti nel mare. Si usa come una crema, e può evitare brutte sorprese in vacanza.

Accessori analogici – Ghiacciaia

Se non avete un frigorifero, una ghiacciaia a bordo è indispensabile. Qui dentro il ghiaccio tiene in fresco a lungo tutto ciò che vi serve. Cuscino e piedini antiscivolo la rendono inoltre una perfetta seduta aggiuntiva.

Accessori analogici – Deriva gonfiabile

La struttura di questa deriva si gonfia attorno all’esoscheletro in alluminio, mentre l’albero in carbonio sostiene una vela da 7,2 o 6,2 m2. Il Tiwal 3R può reggere fino a 200 kg e raggiunge i 14 nodi di velocità.

Accessori analogici – Tendalino gonfiabile

Il tendalino gonfiabile Decktent è disponibile in tre diversi tagli e si adatta a qualsiasi tipo di barca. Si fissa ai pulpiti o ai candelieri e ombreggia la prua, regalando un po’ di refrigerio anche sotto al sole cocente.