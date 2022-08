VELA Cup nel Golfo di Spezia: una festa tutta da vivere

Una regata in flottiglia in uno dei golfi più belli d’Italia, ormeggio gratuito, premi per tutti e tanto divertimento. Alla TAG Heuer VELA Cup di La Spezia/Golfo dei Poeti al via il p17 settembre siete tutti benvenuti. Saltate a bordo!

Volete partecipare a una grande festa della vela organizzata in uno dei golfi più belli della nostra Penisola? Volete vivere un’esperienza di navigazione in flottiglia la possibilità di veleggiare e regatare con gli amici o la famiglia? Allora preparatevi a partecipare alla TAG Heuer VELA Cup di La Spezia/Golfo dei Poeti, ultima tappa del famoso circuito di regate organizzato dal Giornale della Vela che va in scena sabato 17 settembre.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP GOLFO DEI POETI

Il format “tutti dentro” è la vera forza dell’evento

L’evento si svolge all’interno della più grande festa della vela della Liguria, la Golfo dei Poeti Cup che ospita anche regate per barche ORC e per barche d’epoca. Insomma è una bellissima occasione per continuare ad andare in barca, solcare le onde e stare insieme sul finire dell’estate per tutti gli appassionati di vela.

Il format della TAG Heuer VELA Cup di La Spezia/Golfo dei Poeti poi è quanto di più semplice, immediato e aperto a tutti. Vi possono prendere parte tutte le barche, di ogni dimensione e foggia che si sfidano senza per forza dover avere un certificato di stazza. Ci pensa il Comitato Circoli Velici del Golfo di Spezia a fornire tutte le barche di un sistema di compenso.

Tanto divertimento in acqua e a terra

Cosa succederà alla TAG Heuer VELA Cup di La Spezia/Golfo dei Poeti? Il programma dell’evento parte il 16 settembre con il ritiro dei gift bag pieno di gadgets degli sponsor della manifestazione, quindi briefing pre-regata e partenza della regata prevista per il 17 settembre. Il percorso si snoda all’interno del Golfo della Spezia che è uno dei luoghi più belli per andare a vela. È sempre riparato dalle onde e il vento che non manca mai. La flotta durante la regata passerà al traverso delle isole del Tino e della Palmaria passando vicino a borghi marinari unici al mondo come Portovenere, Lerici, Le Grazie.

Tutti possono vincerei: il palco delle premiazioni vi aspetta

Una volta completata la regata/veleggiata vi aspetta poi la premiazione della Vela Cup/La Spezia, organizzata in un suggestivo spazio all’aperto la sera stessa di sabato 17 settembre. Quanto ai premi, ce ne sono per tutti. Anche per gli ultimi e le barche più curiose. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach, ma anche un Sup gonfiabile di Vetus, dei guanti impermeabili da Plastimo e un coltello multiuso da Letherman. Alla premiazione seguirà un vero e proprio “food festival” con tante prelibatezze gastronomiche, vino a volontà e musica dal vivo.

Insomma per chiudere l’estate in bellezza la TAG Heuer VELA Cup di La Spezia/Golfo dei Poeti, è davvero un evento da non perdere. Siete dei nostri?

COSA SAPERE SULLA VELA CUP DI SPEZIA

CHI PUÒ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, nelle categorie “Crociera” (vele bianche) e “Regata” (con gennaker/spi, etc).

ORMEGGI – Principali marina dove ormeggiare: Porto Mirabello, Porto Lotti, Marina di Fezzano, Marina di Portovenere e pontili dei principali circoli del Golfo.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata”, il vincitore assoluto in tempo compensato, per tutti preziosi piatti serigrafati. Per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio da Garmin un ricevitore satellitare InReach Mini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO – velacup.it, giornaledellavela.com.