Mercato barche a vela: 4 blue water da 16 a 20 metri

Nelle prime due puntate dedicate al mercato delle barche a vela vi abbiamo parlato dei family cruiser e delle barche da crociera sportiva ,ora andiamo alla scoperta di altre novità e bestseller nel “salone permanente” del Giornale della Vela, che troverete anche sul numero cartaceo di settembre e sul sito della Milano Yachting Week.

Adesso è tempo di lunghe navigazioni, andiamo quindi alla scoperta di 4 Blue Water da 16 a 20 metri per chi cerca le barche della vita.

Mercato barche a vela – A mel 50 • (16,50 x 4,79 m)

La scelta di una barca a volte è una questione di orizzonti più o meno ampi. Con un Amel si può affrontare una navigazione costiera dotata di tutti i comfort oppure pensare in grande. L’Amel 50 è una barca concepita per portare i suoi armatori intorno al mondo con tutta la facilità di gestione che ha caratterizzato da sempre la produzione di questo storico cantiere francese. Si tratta del primo sloop dopo una lunga tradizione fatta di ketch. La scelta è anche perché oggi un albero singolo è comunque più semplice da gestire rispetto a due e per una barca che si pone come obiettivo portare i suoi ospiti in giro per il mondo non è una cosa da poco. Prezzo: 890.000 euro+IVA. www.sailaway.it

Mercato barche a vela – Swan 58 • (17,96 x 5,27 m)

Il concetto di fondo del progetto, a firma Frers, del nuovo Swan 58 è il Bluewater cruising che è un’idea di barca che ci rimanda ai sogni di viaggi in giro per il mondo, visitando paradisi remoti. Ha una certa assonanza estetica con il resto della famiglia Swan Yachts, ovvero la divisione della produzione che comprende oltre al nuovo 58 il 48, il 54, il 65 e il 78. Il nuovo Swan 58 è stato progettato proprio intorno a questo concetto: un t Bluewater, con tutte le tipiche caratteristiche per questo scopo, ma senza alcun compromesso in termini di prestazioni e piacere a livello di conduzione della barca. Il doppio timone garantisce facilità di conduzione e la chiglia viene offerta con diversi pescaggi opzionali. www.nautorswan.com

Mercato barche a vela – Ice 62 TARGA • (17,99 x 5,20 m)

Sull’Ice 62 Targa la cosa che in pozzetto è in grande evidenza è il T Top in carbonio, sul quale sarà rinviata la randa. Una struttura di tendenza nel mondo del blue water cruising, utile a pulire il pozzetto e a fare anche un po’ di piacevole ombra. Sul piano idrodinamico, la lifting keel varia il pescaggio da 2.30 a 3.80 metri, due le pale del timone. www.iceyachts.it

Mercato barche a vela – Hallberg Rassy 69 • (20,96 x 5,89 m).

Hallberg Rassy arriva nel mondo delle grandi barche, mai prima d’ora il cantiere aveva prodotto un modello così lungo. Sarà l’Hallberg Rassy 69 la nuova ammiraglia della gamma. Il progetto, sempre a firma Frers, sarà quel mix di razionalità, eleganza e robustezza che ha fatto la fortuna del brand nordico facendolo diventare “cult” nel segmento delle barche da crociera di lusso in stile blue water. www.hallberg-rassy.it; www.dalmarnautica.it