Dissalatore in barca: scegli tra questi 3 modelli e non sbagli

Installare un dissalatore a bordo della propria barca è una scelta che sempre più armatori compiono, anche chi ha una barca di dimensioni contenute. Questo perché i dissalatori di ultima generazione sono sempre più piccoli, leggeri e smart. Perfetti per essere installati su barche di qualsiasi dimensione, come i tre modelli che abbiamo selezionato.

Dissalatore da installare in barca: i 3 modelli tra cui scegliere

Dissalatore in barca – La gamma leggerissima di Osmosea

La gamma di dissalatori prodotti da Osmosea comprende modelli leggerissimi, il più leggero e dalle dimensioni contenute, New 12 S25 ed ES25, arriva a produrre 25 litri/ora di acqua dolce, circa 600 litri al giorno. Se avete barche grandi e tanti ospiti a bordo, o semplicemente avete esigenze diverse, Osmosea ha alcuni modelli che con dimensioni tutto sommato contenute producono fino a 300 litri/ora! Ma come funzionano questi dissalatori? Il principio alla base del loro funzionamento è l’osmosi inversa, un processo utilizzato ormai da tanti anni sui modelli Osmosea. Questo processo permette di recuperare gran parte dell’energia utilizzata nella dissalazione, arrivando a risparmiare fino all’80% dell’energia rispetto ad un processo “standard”. Grazie al suo funzionamento poco energivoro, i dissalatori Osmosea sono quindi perfetti per essere installati su barche di piccole dimensioni. Un altro dettaglio interessante? Non hanno bisogno di un generatore per funzionare, bastano le batterie di servizio!

Dissalatore in barca – I piccoli Zen di Schenker Watermakers

Schenker Watermakers con i suoi dissalatori Zen viene incontro a chi ha problemi di spazio a bordo e vuole un dissalatore che non appesantisca la barca. La gamma è varia e completissima: si va dallo Zen 30, che produce 30 l/h con un peso di appena 19 kg e un consumo di 110 watt, allo Zen 150 che con i suoi 61 kg produce fino a 150 l/h consumando 600 watt. I dissalatori della gamma Zen consumano fino all’80% in meno grazie all’Energy Recovery System, che amplifica la pressione delle pompe e recupera tutta l’energia idraulica dalle membrane. I sistemi installati da Schenker Watermakers sono controllabili tramite pannello remoto, disponibile anche in versione touch screen.

Dissalatore in barca – L’integrazione smart di HP Watermakers

Tra i dissalatori prodotti dalla lombarda HP Watermakers spicca la serie SC. Questa linea può arrivare a produrre fino a 440 litri di acqua dolce all’ora grazie a quattro membrane osmotiche. L’automazione è il punto forte dei dissalatori a marchio HP, soprattutto se si sceglie la versione Rp Tronic e l’interfaccia Part-Net. Grazie a questi optional avremo la regolazione automatica della pressione e la compatibilità con praticamente tutte le interfacce che utilizzano lo standard NMEA 2000 (Garmin, Raymarine, Navico…). L’applicazione per comandare l’impianto di dissalazione apparirà all’interno degli display multifunzione già installati a bordo, senza bisogno di ulteriori schermi e pulsanti.