Tre prodotti che non ti aspetti per fare (e farti) un regalo alla tua barca

Dopo l’estate volete farvi un regalo, o farlo alla vostra barca, ma non sapete cos’altro comprare per renderla unica? Vi diamo noi tre idee, tre prodotti diversissimi tra loro ma che offrono un grande valore aggiunto a bordo. Arrivano dalla Boatique, lo store dive trovi tantissimi prodotti e accessori per la nautica e l’outdoor!

3 regali da fare alla vostra barca

1 – OJI Nautic – Mini purificatore per l’acqua a bordo

Esiste un sistema di purificazione dell’acqua pensato appositamente per la nautica, si chiama Oji Nautic, pesa solo un chilogrammo, misura 16 centimetri e costa 650 euro. È vero, c’erano già tanti sistemi per purificare l’acqua ma erano tutti di derivazione casalinga e quindi grandi, ingombranti e costosi. Adesso ce n’è uno nato appositamente per la nautica ed è anche amico dell’ambiente. Il sistema è molto semplice da installare e utilizzare, l’acqua viene disinfettata grazie alle radiazioni UVC ed è pronta da utilizzare.

2 – Cortex V1 – VHF, AIS e MOB tutto in 1

Il Cortex V1 di Vesper Marine è un prodotto innovativo che ingloba tre fondamentali funzioni: VHF-AIS- MOB. Il suo funzionamento è molto semplice: il Cortex V1 contiene due prodotti. Il primo è la centralina M1 Blackbox, che connessa con la sua antenna (presente nella confezione) genera una WiFi propria, in grado di connettere la centralina con il telefono o tablet (apple o android) e tramite NMEA2000 si interfaccia con gli strumenti di bordo. E poi c’è la “cornetta” VHF con schermo touch, dove poter controllare tutte le funzioni di un normale VHF, AIS o MOB.

3 – BIG SUP Y3 – SUP per tutta la famiglia

Questo sport ha preso piede moltissimo ultimamente, questo perché è divertente e facile da imparare, anche da autodidatti. Basta avere un buon senso dell’equilibrio e un discreto feeling con la pagaia per divertirsi con il SUP. Piace soprattutto perché permette di esplorare calette e anfratti della costa abbinando l’attività sportiva al relax e al divertimento. Se volete pagaiare in compagnia con famiglia e/0 amici, esistono modelli extralarge pensati per ospitare più di una persona a bordo. Un esempio? Il Big SUP Y3, che una volta gonfiato supera i 5 metri di lunghezza e il metro mezzo di larghezza. Qui possono salire fino a 6 persone contemporaneamente, visto che la tavola regge un peso complessivo di oltre 440 chilogrammi!