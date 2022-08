Novità a vela: 4 chicche da 11 a 15 metri per chi ama la crociera sportiva

Continua la rassegna del Giornale della Vela dedicata a quello che potremmo definire il nostro “Salone” permanente dedicato alle novità a vela in uscita o giù sul mercato. Ne parliamo su www.milanoyachtingweek.com e troverete un ampio servizio sul numero cartaceo di settembre. Qui sul web vi raccontiamo alcune “pillole” di quanto sta facendo la nautica a vela. Dopo la rassegna dei 4 family cruiseroggi tocca a 4 novità a vela dedicate al crocierista sportivo.

Novità a vela – Il First 36 • (11 x 3,80 m)

Firmato dal guru Sam Manuard, il First 36 segna il ritorno di Beneteau verso la crociera sportiva. Configurabile in due modalità, facilmente avvicendabili. Racing e Cruising. Nel layout da regata, Racing, l’ampio e moderno pozzetto permette diverse posizioni del timone e dell’assetto, sia per la navigazione con equipaggio ridotto che per quella con equipaggio completo. In questa configurazione, il tavolo e le panche vengono rimosse, aprendo il pozzetto. Una soluzione che c’era già nei vecchi First, ottima per passare velocemente dalla modalità crociera a quella regata e viceversa. Prezzo: 198.000 euro +IVA. www.beneteau.com

Novità a vela – Il Grand Soleil 40 • (12,90 x 4,07 m)

Il nuovo 40, disponibile nella doppia versione Performance e Race, porta ancora una volta la firma di Matteo Polli e di Nauta Design, già responsabile per il design esterno e interno dei precedenti modelli Grand Soleil. Le linee dello scafo e l’architettura navale del GS 40 mantengono la vocazione alle prestazioni, ma senza sacrificare le volumetrie. Dal punto di vista progettuale, la barca è la sorella minore del Grand Soleil 44 con cui l’armatore Catalin Trandafir ha vinto l’ultimo Campionato Mondiale ORC. Sono 4 i winch nella versione Performance, 6 nella Race. www.grandsoleil.net

Novità a vela – IY Yachts 12.98 • (13,16 x 3,95 m)

Il Cossutti Yacht Design, a cui è stato affidato anche il 20.98, è stato incaricato anche di questo nuovo scafo. Per gli interni Italia Yachts conferma il binomio con Mirko Arbore. Sarà una barca dai volumi proporzionati e filanti, proposta come sempre nella versione Fuoriserie per la regata e Bellissima più rifinita per la crociera. Italia Yachts nella sua storia ha già dimostrato di sapere vincere sfide simili, avendo fatto del compromesso tra crociera e regata la sua filosofia. Prezzo: 329.000 euro+IVA.

www.italiayachtsinternational.com

Novità a vela – Elan E6 • (15,30 x 4,49 m)

Quello di Elan con questa nuova barca è un po’ un ritorno alle origini. La gamma E rappresenta il DNA originale del cantiere, quello orientato alla crociera sportiva. Il progetto è in collaborazione tra Humpreys Yacht Design, per le linee d’acqua, e lo Studio Pininfarina per design e interni. Una barca dedicata alla crociera veloce, con un layout delle manovre concepito da velisti olimpionici e la costruzione realizzata da GURIT, azienda leader nella lavorazione dei compositi. La tuga sembra quasi flush deck e caratterizza il look.

Prezzo: 402.900 euro+IVA. www.adriaship.it