Mauro Pelaschier: “Io, le feste dell’Unità, Agnelli, Azzurra, Il Moro…” 

Pochi uomini come Mauro Pelaschier hanno il cosiddetto “Fisico del ruolo”: alto, biondo, con la barba. E vincente.

Nato a Monfalcone nel 1949, Mauro Pelaschier, dopo aver partecipato a tre Olimpiadi nel Finn, raggiunge nel 1983 un’enorme popolarità come timoniere di Azzurra, la prima barca italiana all’America’s Cup. Ancora presente su tutti i campi di regata, nel 2013 ha vinto il premio di Leone del Mare per i suoi meriti velici.

E’ lui che in una splendida intervista di Luca Bontempelli, pubblicata sul Giornale della Vela del novembre 1990, fa il punto sui cambiamenti della vela italiana. E sul Moro di Paul Cayard…

Mauro Pelaschier: “Io, le feste dell’Unità, Agnelli, Il Moro…”

“Saggio, simpatico, a volte caustico, certamente affascinante. Mauro Pelaschier è uno dei simboli, forse il “simbolo” della maturazione della vela agonistica italiana dopo il boom seguito alla felice avventura di Azzurra alla Coppa America del 1983, dove il nostro interpretava il ruolo più ambito e difficile, quello del timoniere.

Non poteva che essere lui ha fare il punto sulla situazione della vela italiana e su come Azzurra l’abbia cambiata.

“Mah, in fondo Azzurra non era soltanto quello che dici tu.

Mi ricordo che nel 1983 partecipai ad una festa dell’Unità. Ci andai con piacere anche se in fondo ero preoccupato perché non sapevo come mi avrebbero accolto, invece andò benissimo, l’esaltazione per l’impresa sportiva ebbe giustamente il sopravvento su tutto il resto… Guarda che io ho sempre dato il giusto peso alle vicende.

Andare in barca con Agnelli faceva parte delle regole del gioco che devi accettare, ma quando sparano il colpo dei 10 minuti alla partenza ti assicuro che di Agnelli e di tutto il resto non ti importa niente, pensi solo alla regata…

Adesso tocca al Moro, ma credo che al di là del grande budget, chi comanda (Paul Cayard, ndr) è troppo giovane, ed ha paura di chiedere aiuto. Posso anche sbagliarmi, ma Cayard sta facendo cose che non sono compito suo. Per reggere la tensione di una Coppa America devi essere spontaneo… tutto il resto è televisione!”

1990 Anno 16 n. 9 novembre pag 54/61

