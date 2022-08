Divertenti in mare e salvaspazio a bordo: ecco 7 accessori perfetti

La vacanza in barca è un’esperienza già unica, ma ciò che la rende veramente perfetta è il mare, e le esperienze che vi si possono vivere. Spesso però il divertimento in mare è sacrificato, per ragioni di spazio, e si sceglie di privarsi di questo o quell’accessorio perché ingombrano troppo a bordo. Per fortuna oggi tanti accessori sono disponibili in versione gonfiabile, e quindi salvaspazio (e salva divertimento). C’è per esempio una passerella, gonfiabile, che può diventare un SUP. Oppure una spiaggetta per chi vuole qualche centimetro in più per rilassarsi a poppa. Tra il costume pieghevole e il tablet super resistente spunta poi il motore elettrico per il tender, una vera chicca che permette di avere meno ingombro e meno peso a bordo. Non è invece gonfiabile, ma pieghevole, il secchio in termoplastica che si può usare per la pesca, per raggruppare l’attrezzatura ma soprattutto come vasca del vivo sulle barche che ne sono sprovviste.

Accessori salvaspazio in mare

Accessori salvaspazio in mare – Motore elettrico

Motore elettrico per tender da tenere a bordo e montare quando serve. Pesa meno di 5 chilogrammi, si carica a bordo e garantisce propulsione per un’ora di navigazione. Lo stivi facile, mica come un entrobordo!

Temo 450, Temo, 1.719,84 euro BOATIQUE.IT

Accessori salvaspazio in mare – Cassa galleggiante

Mino X è il mini speaker perfetto da tenere sempre a bordo. Questo perché galleggia e resiste all’acqua, e ha un diametro di appena 4 centimetri con una potenza di 3W.

Mino X, Lexon, 39,90 euro LEXON-DESIGN.COM

Accessori salvaspazio in mare – Vasca del vivo

Siete appassionati di pesca ma la vostra barca non ha una vasca del vivo? Con questo secchio pieghevole avete 10 litri di capienza utilizzabili per il vivo, oppure per l’attrezzatura da pesca.

Secchio pesca pieghevole, Decathlon, 12,99 euro DECATHLON.IT

Accessori salvaspazio in mare – Costume pieghevole

Costume di Vilebrequin con diverse stampe, qui con le stelle marine, perfetto per i viaggi in barca. Si ripiega nella tasca posteriore con la zip e diventa un piccolo borsello con logo.

Costume Sand Starlettes, Vilebrequin, 210 euro VILEBREQUIN.COM

Accessori salvaspazio in mare – Spiaggetta di poppa gonfiabile

Utilissima per le barche che non hanno una spiaggetta di poppa, questa piattaforma gonfiabile offre metri quadri aggiuntivi all’occorrenza, senza rubare spazio a bordo.

Spiaggetta gonfiabile, Certec, 425 euro BOATIQUE.IT

Accessori salvaspazio in mare – Passerella-SUP gonfiabile

Una passerella, gonfiabile e quindi salvaspazio, che una volta messa in acqua diventa uno Stand Up Paddle. Basta una pagaia per usare la passerella durante le esplorazioni in mare!

Passerella gonfiabile, Plastimo, 1.931,09 euro BOATIQUE.IT

Accessori salvaspazio in mare – Tablet ultraresistente

Questo tablet è pensato per resistere ottimamente ad urti e schizzi grazie al case protettivo. Lo schermo, idrofobico e antiriflesso, consente di avere un secondo chartplotter in appena 8 pollici!

Tablet SP08, Sailproof, 799 euro SAILPROOF.SHOP