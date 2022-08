Tromba d’aria contro il trimarano di Soldini. Il vento scaglia Maserati a terra

Maserati Multi70, il trimarano di Giovanni Soldini è stato colpito da una tromba d’aria mentre si trovava su un invaso in cantiere vicino a Marina di Carrara. Il vento lo ha fatto fatto uscire dai suoi supporti, lasciandolo a terra a diversi metri di distanza. La barca è rimasta colpita in vari punti. Non ci sono ancora informazioni precise sull’entità dei danni subiti dallo scafo del navigatore italiano per cui sarà necessario condurre un’analisi approfondita con il supporto degli ultrasuoni per avere un’idea precisa.

Vale la pena ricordare che quest’imbarcazione sia lunga ben 21 metri.

Tromba d’aria sul trimarano di Soldini

Dopo che la tromba d’aria ha colpito il suo trimarano, Giovanni Soldini ha pubblicato le immagini dell’evento accompagnate da queste parole:

“Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza. Stiamo ancora verificando l’entità dei danni subiti, domani con una gru rimetteremo la barca sulle selle e inizieremo delle analisi con ultrasuoni per trovare i punti che hanno subito degli urti.

Questi eventi meteorologici così violenti, che causano danni gravissimi, sono collegati alla temperatura elevata dell’acqua del Mediterraneo e sono sempre più frequenti. L’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti, per limitare le conseguenze dobbiamo agire ora.”

È interessante notare come, a prescindere dai danni subiti dalla barca, Soldini abbia voluto porre l’accento anche sugli eventi estremi a cui assistiamo ormai sempre più spesso e che non sono casuali. Non più tardi di un mese avevamo intervistato Riccardo Ravagnan di Meteomed a cui avevamo chiesto informazioni sui fenomeni meteo “estremi” per il 2022 nel Mediterraneo. A questo link trovi il video: METEO ESTATE 2022: arrivano i Medicanes?

Beppe Boniventi