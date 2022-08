Erede del 31o, il Dufour 32 vuole essere la barca per l’armatore che cerca un cruiser comodo e innovativo, ma anche veloce. Con questa barca il cantiere cerca una nuova clientela, le soluzioni performanti scelte per questo yacht strizzano infatti l’occhio ad un pubblico di armatori anche giovani, e non solo a charter e crocieristi puri.

Dufour 32 – La piccola grande scommessa di Dufour Yachts

Dufour 32 – Esterni

Il segmento dei piccoli cruiser sta tornando ad avere una certa rilevanza all’interno del mercato. Per questo i progettisti si stanno impegnando sempre di più per cercare di innovare gli spazi, in coperta e sottocoperta, anche su barche di metratura ridotta. Lo studio Felci Yacht Design di Umberto Felci ha voluto combinare aspetti racer e cruiser sul Dufour 32; da qui la scelta di una randa square top e di un timone a barra estraibile. Lo spazio a poppa risulta quindi estremamente vivibile quando il timone è in posizione di riposo, tant’è che si può creare una zona prendisole abbattendo il tavolo, all’occorrenza anche protetta dal sole. Sempre a poppa troviamo un’altra soluzione geniale: la plancetta di poppa gonfiabile che offre una superficie prendisole aggiuntiva non indifferente. Si può tenere fissa e sempre gonfia, senza che appesantisca la barca, oppure si può scegliere di sgonfiarla e rimuoverla per mantenere la poppa aperta.

Dufour 32 Esterni 2

Dufour 32 – Interni

Come quello in pozzetto, anche il tavolo che troviamo sottocoperta sul Dufour 32 è abbattibile, e si abbassa al livello del divano per creare una zona notte nel salone. Sommando la zona notte nel salone ai posti letto nelle cabine di prua e di poppa, quindi, si arriva ad una capienza notturna di 6 persone. Le ampie finestre presenti sulle murate, insieme a quelle sulla tuga, creano un ambiente sempre molto luminoso all’interno. L’estetica rinnovata degli interni si accompagna alla possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di finiture, a seconda del colore e del legno preferito.

Dufour 32 – Scoprilo e prenota una visita

Qui puoi visitare il Dufour 32 all’interno dello stand di Race Nautica, dealer del cantiere francese. Nell’attesa di provarlo e salirci a bordo, guarda tutte le foto e leggi la scheda tecnica della barca, prenotando una visita se sei interessato semplicemente riempiendo il form mail.