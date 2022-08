Patrizio Bertelli e la Coppa: “Finché non mi annoio, continuo”

Luna Rossa esce di scena alla Coppa America 2007 di Valencia. Dalle pagine del Giornale della Vela il toscano Patrizio Bertelli annuncia che non molla, che ci riproverà. E racconta come è nata la sua passione per il mare, per le barche a vela e per le regate. A patto che… (tratto dal Giornale della Vela numero 6, luglio 2007).

Patrizio Bertelli: “E’ tutto un saliscendi”

“Finché non mi annoio, continuo”

Con queste parole Patrizio Bertelli annuncia di voler tentare di nuovo l’assalto alla Coppa America, a patto che rimanga un evento sportivo, non un circo:

“I circuiti creati attorno alla comunicazione e alle operazioni di marketing non mi attraggono. Mi interessa di più sapere tra quanto tempo si rifarà la Coppa e con quali barche…

è tutto un saliscendi. Quando va male, voglio rifare la Coppa per andare meglio la volta dopo e, quando va bene, mi viene voglia di trovare il modo di vincerla.

Ci sono stati momenti di grande felicità nelle tre campagne che abbiamo corso. Nella prima abbiamo vinto la Louis Vuitton Cup; nella seconda abbiamo avuto grandi problemi con la barca, ma modificando la prua per due volte nel corso delle regate, abbiamo dato bella prova delle nostre capacità organizzative. In quest’ultima abbiamo raggiunto la finale dei challenger e ci siamo riconciliati con il passato…

In questi dieci anni Luna Rossa ha fatto proseliti. Non abbiamo mai regatato in modo chiassoso e, anche se i risultati sono stati alterni, i nostri tifosi sono sempre stati positivi.

Luna Rossa è stata fondamentale per il movimento della vela in Italia: abbiamo portato avanti la nostra sfida con continuità e, anche se non siamo la nazionale, abbiamo dato un grande aiuto a tutta la vela italiana.”

