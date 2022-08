Con queste 8 derive impari ad andare a vela (o a volare con i foil)

Prendere la deriva, metterla nel bagagliaio della propria automobile (o fissarla sul tettuccio) e partire per un weekend di sport. Come vi abbiamo raccontato qui, le derive sono un segmento in grande crescita e fermento, apprezzato da molti. Sia dai principianti, che si avvicinano per la prima volta alla vela, sia dagli esperti, che vogliono misurarsi con qualcosa di diverso come i foil.

Una delle classi che ha fatto la storia delle derive è sicuramente l’ILCA (ex Laser) che ha portato tantissimi appassionati a scoprire il mondo della vela. Ma diversi nuovi modelli sono nati, e stanno nascendo negli ultimi anni. Alcuni produttori hanno deciso di puntate su barche sempre più comode da portarsi in giro, come il catamarano con scafi gonfiabili Happy Cat o la deriva “in quattro pezzi” Reverso Air. Altri invece hanno disegnato barche sempre più adrenaliniche, con l’obiettivo di alzarsi e volare anche con pochi nodi di vento, come il Foiling Ufo o il Flo1. Chissà a cosa stanno pensando i progettisti per il futuro, per ora date un’occhiata a queste 8 derive, tutte diverse tra loro.

Derive – 8 modelli per imparare e fare sport

Derive per imparare e fare sport – Pram – Tradizionale

Guardando la Pram saltano subito all’occhio la prua inversa e il materiale principale con cui è costruita, un compensato laminato di legno Okumè. Lo specchio di poppa è aperto e le sedute sono a filo con la coperta flush. Si può comprare e montare a casa, ricevendo i pannelli pretagliati, oppure ordinare dal carpentiere francese Nicolas Arnould.

Dati tecnici: lungh. 3,35 mt, largh. 1,50 mt, peso 75 kg – Prezzo: 5.460 (kit) – 11.640 (Nicolas Arnould)

Derive per imparare e fare sport – Happy Cat – Catamarano Gonfiabile

È il catamarano perfetto da portarsi in giro in auto, stipandolo comodamente nel portabagagli. Una volta arrivati al mare o al lago, l’Happy Cat si monta in pochissimo tempo unendo i componenti in alluminio agli scafi gonfiabili. Si presta ad uscite medio/lunghe e può ospitare fino a 4 adulti a bordo. Ne esistono tre versioni: Neo, Evolution, Hurricane.

Dati tecnici: lungh. 4,20 mt, largh. 2,05 mt, peso 59 kg – Prezzo: 7.790 euro (versione Neo)

Derive per imparare e fare sport – Reverso Air – Tradizionale

Una deriva sportiva e performante che si può smontare in quattro quando non viene utilizzata. Reverso Air è perfetta come deriva per avvicinare i bambini alla vela ma anche per chi cerca divertimento e performance. Grazie alla possibilità dividere lo scafo in quattro parti è ottima anche per chi si sposta di frequente.

Dati tecnici: lungh. 3,40 mt, largh. 1,75 mt, peso 55 kg – Prezzo: 9.780 euro

Derive per imparare e fare sport – Foiling Ufo – Catamarano Volante

Foiling Ufo è la deriva per iniziare a volare. Chi sceglie questa barca troverà uno scafo ultraleggero in vetroresina con albero e profili dei foil in carbonio. Quando si appoggia sull’acqua, in navigazione dislocante, diventa un normale catamarano, trainabile anche con gommone. Tutte queste caratteristiche ne fanno quindi la deriva perfetta per imparare a volare!

Dati tecnici: lungh. 3,24 mt, largh. 1,72 mt, peso 50 kg – Prezzo: 8.980 euro + IVA

Derive per imparare e fare sport – RS Zest – Tradizionale

Questa deriva compatta arriva dall’universo RS Sailing ed è pensata per i principianti, giovani e adulti. Oltre alle scuole vela, piace anche alle famiglie che possono portare a bordo i figli, anche piccoli, in tutta sicurezza. Lo scafo, realizzato in polietilene rotostampato, è estremamente stabile e richiede una manutenzione quasi nulla.

Dati tecnici: lungh. 3,59 mt, largh. 1,47 mt, peso 73 kg – Prezzo: da 4.650 euro

Derive per imparare e fare sport – Flo1 – Volante

Il progetto che sta dietro a questa deriva parte da un’idea semplice: creare una barca semplice e divertente per navigare sia in maniera tradizionale che con i foil, raggiungendo e superando i 20 nodi. In modalità volante bastano 6 nodi di vento per far sollevare lo scafo, anche grazie alla dimensione dei foil, maggiore rispetto a quella di altre derive simili.

Dati tecnici: lungh. 4,30 mt, largh. 1,80 mt, peso 45 kg – Prezzo: 13.995 euro

Derive per imparare e fare sport – First 14 SE – Tradizionale

La piccola barca del cantiere Beneteau permette di navigare da soli o in coppia divertendosi. Le ruote a scomparsa integrate, inoltre, permettono di scendere a terra anche in un luogo diverso dal punto di partenza. Il pozzetto è molto ampio e l’attrezzatura presente in coperta è varia, completa e di alta qualità, come l’albero in carbonio.

Dati tecnici: lungh. 4,30 mt, largh. 1,70 mt, peso 70 kg – Prezzo: 11.380 euro

Derive per imparare e fare sport – ILCA – Tradizionale

L’ILCA (ex Laser) è forse la deriva più popolare al Mondo. Facile da armare e condurre, perfetta per imparare, leggera e stabile, è stato il punto di incontro con la vela per tantissimi velisti. I circuiti nazionale ed internazionale sono tra i più attivi, la classe inoltre è una di quelle olimpiche, maschile e femminile.

Dati tecnici: lungh. 4,20 mt, largh. 1,39 mt, peso 59 kg – Prezzo: 8.900 euro

