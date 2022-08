Accessori salvaspazio sottocoperta: 7 idee per la tua barca

“Quello occupa troppo spazio, in barca non si può portare”. “Se puoi evitare di metterlo nella valigia… meno c’è, meglio è”. Quante volte si sentono frasi di questo tipo prima della crociera? Eppure la convinzione che in barca sia necessario portare poche cose, in realtà, non è corretta. È vero, la gestione dello spazio sottocoperta è fondamentale, perciò è comunque bene limitarsi all’indispensabile, ma grazie alle soluzioni salvaspazio qualche eccezione si può fare. Ad esempio il set da bagno, con fazzoletti e cotton-fioc riutilizzabili, oltre a salvare spazio in valigia evita di creare nuovi rifiuti, che occupano anch’essi spazio fino a quando non si possono sbarcare. E in più è un’alternativa sostenibile ai prodotti monouso. I pieghevoli, poi, ci salvano letteralmente la vita. Dalle pentole in silicone alle posate, fino alla sacca tascabile con cui si possono lavare gli indumenti. C’è anche qualche chicca tecnologica, come il carica-tutto, un caricatore super smart.

Accessori salvaspazio sottocoperta

Accessori salvaspazio sottocoperta – Posate pieghevoli

Le travel sono pratiche posate realizzare in acciaio inox, pensate per il campeggio ma perfette per la barca. Sono pieghevoli

e possono essere contenute comodamente in un astuccio in nylon.

Posate Travel, Ferrino, 19,40 € FERRINO.IT

Accessori salvaspazio sottocoperta – Set da bagno

Un kit per fare una scelta salvaspazio ed ecologica. Cotton-fioc, set di sei fazzoletti, set di dischetti di cotone e bastoncino multiuso: tutto riutilizzabile e lavabile!

Beauty Kit L, LastObject, 58 € LASTOBJECT.COM

Accessori salvaspazio sottocoperta – Depuratore dell’acqua

Questo piccolo depuratore (16 x 11,1 x 11,9 cm) si collega in maniera semplicissima al sistema idraulico e alla rete elettrica di bordo. Grazie ai raggi UVC elimina fino al 99,99% dei batteri presenti nell’acqua!

Depuratore UV, OJINautic, 649,03€ BOATIQUE.IT

Accessori salvaspazio sottocoperta – Set cucina

Da SeaToSummit questo set composto da cinque pezzi per cucinare in barca ed occupare zero spazio. La base è in alluminio anodizzato ultraleggero, mentre il corpo è in silicone resistente al calore.

X Set 31, SeaToSummit, 99,95 € SEATOSUMMIT.FR

Accessori salvaspazio sottocoperta – Smart boat

SmartBoat si interfaccia direttamente tramite NMEA con una vasta gamma di sensori per rilevamento, gestione e programmazione (anche a distanza) di tutte le funzioni. Zero cablaggi, zero spazio!

SmartBoat, Airmar, Prezzo su richiesta AIRMARITALIA.IT

Accessori salvaspazio sottocoperta – Lavatrice tascabile

Sembra una sacca stagna, è in realtà una lavatrice microscopica. Basta inserire gli indumenti, l’acqua, il detergente e sfruttare le micro sporgenze per frizionare i vestiti.

WashBagMini, Scrubba,41,95€ THESCRUBBA.COM

Accessori salvaspazio sottocoperta – Carica-tutto

Questo sistema compatto consente di caricare qualsiasi tipo di batteria a bordo: litio, piombo, acido. In più è smart: si collega con Bluetooth allo smartphone o con NMEA 2000 alla rete. Tutto in uno!

Xplore, Xantrex, Prezzo su richiesta XANTREX.COM