Dall’estremo sud della Spagna alla Croazia, dalle coste africane della Tunisia a quelle asiatiche della Turchia.

Siamo sempre nel nostro caro vecchio Mediterraneo e a “due passi” da casa: ma nonostante ciò anche qui si possono scoprire delle destinazioni di vacanza “segrete” e magnifiche. Sono le isole che non ti aspetti e che punteggiano il Mare Nostrum in tutte le direzioni.

E non sono solo destinazioni magnifiche dal punto di vista della natura e della bellezza: si tratta di isole che hanno sempre anche un aspetto che non ti aspetti, un qualcosa di unico che diventa una motivazione in più per dire “ci vado”.

Come capita ad esempio a Meganisi, in Grecia, dove le grotte aperte sul mare si possono esplorare direttamente in barca. O come succede all’Isle d’If, isolotto francese sul quale è eretta una antica rotta che Alexandre Dumas scelse come teatro della prigionia del mitico Conte di Montecristo.

C’è solo l’imbarazzo della scelta: anzi a volte sono isole e località talmente uniche che si sceglie di raggiungerle anche se non sono proprio a portata di prua…

INFOGRAFICA Dimmi dove sei in Mediterraneo e ti dirò in quale isola andare