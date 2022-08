Takakat Serie LX, il gommone catamarano con la prua aperta

Takakat Serie LX sono una innovativa linea di gommoni-catamarano pieghevoli progettata e sviluppata in Nuova Zelanda da Greg Sowden, a metà tra una barca e un mezzo da sbarco. Un design innovativo studiato per ottimizzare la stabilità, il peso e la leggerezza e la comodità di risalita a bordo, rispetto al classico gommone a scafo singolo. Scopriamo come sono costruiti e perché rappresentano una svolta nel design dei gommoni, e soprattutto i vantaggi della prua e della poppa aperta.

Takakat Serie LX, il gommone catamarano con prua aperta

I gommoni pieghevoli Takacat Serie LX, sono strutturati a catamarano. Non c’è il tubolare di prua, non c’è lo specchio di poppa. I tubolari laterali, che costituiscono i due scafi, sono tenuti insieme dal trampolino gonfiabile e rialzato, realizzato con lo stessa tecnologia drop-stich ad alta pressione con cui si costruiscono i SUP. Non ci sono parti rigide di grandi dimensioni, per cui tutti i modelli Takacat Serie LX si possono ripiegare sgonfiati in due sacche per il trasporto. Nei modelli più grandi, il trampolino centrale può essere scollegato dai tubolari, e utilizzato anche come tavola SUP indipendente. I modelli più piccoli, sono ideali come tender gonfiabile.

Takakat Serie LX, i vantaggi del gommone catamarano con prua e poppa aperta

Il vantaggio di una struttura del gommone a catamarano dei Takakat Serie LX, sono la grande stabilità, e una ridotta superficie immersa, che consente di avere una più alta velocità rispetto al classico gommone a scafo singolo.

I gommoni catamarani Takakat Serie LX avendo la prua che la poppa aperta, semplificano la risalita a bordo, l’imbarco dalla spiaggia nonchè lo svuotamento dell’acqua (essendo un trampolino aperto a poppa, è autosvuotante, è impossibile imbarcare acqua). Il pannello rigido di poppa portamotori è sostituito da un innovativo sistema aperto, più leggero e facile da smontare.

Takakat Serie LX, prezzo e modelli disponibili del gommone catamarano con la prua e poppa aperta

I gommoni catamarano pieghevoli Takakat Serie LX sono disponibili in diverse lunghezze, dal modello T260LX di 2.6 metri fino al modello T460LX di 4.6 metri. Tutti i Takakat LX sono in Categoria C e supportano motori dagli 8 ai 20 cavalli. I prezzi indicati, forniti dal distributore, si riferiscono all’estate 2022 con iva e trasporto escluso.

T260LX– 2.6m – 1.56m – 0.48m – 26kg – max. 3 people / max. 360kg – max. 8HP – 1425 Euro

T300LX – 3m – 1.56m – 0.48m – 31kg – max. 4 people / max. 367kg – max. 10HP – 1589 Euro

T340LX – 3.4m – 1.66m – 0.48m – 35kg – max. 5 people / max. 515kg – max. 15HP – 1828 Euro

T380LX – 3.8m – 1.66m – 0.48m – 44kg – max. 6 people / max. 640kg – max. 20HP – 2113 Euro

T420LX – 4.2m – 1.8m – 0.55m – 50kg – max. 7 people / max. 730kg – max. 20HP – 2517 Euro

T460LX – 4,6m – 1,8m – 0,55m – 56kg – max. 8 people / max. 838kg – max. 20HP – 2769 Euro