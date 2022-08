Quali sono i migliori orologi da barca subacquei del 2022? Per capirlo ci viene in aiuto lo speciale “Sea Time” allegato al numero 30 di Top Yacht Design. Abbiamo selezionato dal denso speciale curato dal direttore Matteo Zaccagnino dodici modelli “top”.

Orologi da barca subacquei, 12 modelli top

Una gustosa anteprima degli orologi da barca per avere sempre il mare al polso, anche in città: per ogni tasca ed esigenza.

Orologi da barca – Hamilton – Khaky Navy Frogman

L’ultima creazione della maison elvetica Hamilton amplia l’offerta dell’iconica collezione Khaki Navy Frogman.

Cassa di 46mm impermeabile fino a 300 metri, quadrante nero e cinturino in caucciù nero completano le dotazioni di questo orologio.

Modello: Hamilton Khaki Navy Frogman

Prezzo: 1.175 €

Orologi da barca – Longines – Legend Diver Watch

Il nome la dice lunga sulla vocazione marina di questa collezione. Oggi la famiglia Legend Diver Watch di Longines accoglie una nuova referenza con cassa di 42mm e un elegante quadrante color beige sfumato.

Cinturino in tessuto della stessa tonalità. Resiste all’acqua fino a 300 metri.

Modello: Legend Diver Watch

Prezzo: 2.440 €

Orologi da barca – Rolex – Oyster Perpetual Yacht-Master 42

Si accende di oro giallo la cassa dell’Oyster Perpetual Yacht-Master 42.

L’eleganza di questo nuovo modello Rolex è rilanciata dal quadrante nero e dalla presenza di una lunetta bidirezionale graduata 60 minuti con disco in ceramica nera opaca. L’impermeabilità è garantita fino a 100 metri.

Modello: Oyster Perpetual Yacht-Master 42

Prezzo: 27.150 €

Scopri di più e configura il tuo Rolex Yacht-Master 42

Orologi da barca – Richard Mille – RM 032 Voiles de St. Barth

Una vera e propria fuoriserie da polso. Non c’è definizione migliore per descrivere l’RM 032 Voiles de St. Barth. Cassa centrale di 50mm in titanio.

Le anse, gli inserti e il fondello sono in Carbon TPT. Funzioni di cronografo flyback, data, mese e resistenza all’acqua fino a 300 metri.

Modello: RM032 Voiles de St. Barth

Prezzo: 210.000 € tasse escluse

Orologi da barca – Garmin – quatix 7

Il nuovo connesso della famiglia Garmin, quatix 7 ha il mare dentro. Lo sportwatch permette di monitorare tutta una serie di funzioni di bordo: dalla velocità alla rotta fino all’autopilota.

Inoltre, il quatix 7 supporta la cartografia BlueChart g3. Tre i modelli in collezione.

Modello: quatix 7

Prezzo: da 699 €

Orologi da barca – Omega – Seamaster Planet Ocean Ultra Deep

Seimila metri. A tanto può scendere il Seamaster Planet Ocean Ultra Deep di Omega.

La gamma allinea cinque modelli con cassa in acciaio da 45,5mm (nella foto) più una versione in titanio grado 5 delle stesse dimensioni. Funzioni di ore, minuti, secondi e data completano le dotazioni.

Modello: Seamaster Planet Ocean Ultra Deep

Prezzo: 12.300 €

Qui trovi tutto il catalogo Planet Ocean Ultra Deeo di Omega

Orologi da barca – Seiko – SPB174J1

Questa è la reinterpretazione in chiave moderna del primo diver giapponese presentato nel 1965.

Un’anima vintage che rivive oggi in un nuovo modello con cassa in acciaio di 40,5mm e in un quadrante sul quale spiccano gli indici e le sfere trattati con Lumibrite.

Modello: Seiko SPB174J1

Prezzo: 1.050 €

Esplora qui i dettagli del Seiko SPB174J1

Orologi da barca – Panerai – Luminor Luna Rossa

La partnership tra la sfida italiana in Coppa e la casa fiorentina Panerai trova una nuova chiave di lettura nel Luminor Luna Rossa. La cassa in acciaio ha un diametro di 44mm.

Sul cinturino la linea rossa segno distintivo dello scafo italiano, il cui nome campeggia sul quadrante bianco.

Modello: Luminor Luna Rossa

Prezzo: 5.900 €

Tutto quello che devi sapere sul nuovo Luminor Luna Rossa

Orologi da barca – Mido – Ocean Star GMT

Un look colorato e sportivo. È questo l’elemento distintivo del nuovo Ocean Star GMT. La lunetta ha un anello in ceramica blu con marcature bianche e punto luminoso alle ore 12.

La cassa di 44mm in acciaio è abbinabile a un bracciale dello stesso materiale e a un cinturino in tessuto.

Modello: Ocean Star GMT

Prezzo: 1.320 €

Guarda il nuovo Ocean Star GMT di Mido

Orologi da barca – TAG Heuer – Aquaracer Professional 1000 Superdiver

Novità in casa TAG Heuer. L’ultimo nato è l’Aquaracer Superdiver da 45 mm: realizzato in titanio ultraresistente, nulla può scalfirlo.

Ha una impermeabilità garantita fino a 1000 m.

Modello: Aquaracer Professional 1000 Superdiver

Prezzo: 6.300 €

Orologi da barca – Tudor – Black Bay Pro

Da sempre il mare occupa un ruolo centrale nell’attività della casa orologiera Tudor. Il nuovo Black Bay porta in dote una cassa in acciaio di 39mm resistente all’acqua fino a 200 metri.

Sul quadrante nero bombato spicca la lancetta gialla del secondo fuso orario.

Modello: Tudor Black Bay Pro

Prezzo: 3.810 €

Vai alla scoperta del nuovo Black Bay Pro di Tudor

Orologi da barca – Glashütte Original – SeaQ Panorama Date

Un’intensa tonalità verde è l’elemento distintivo della nuova proposta della casa orologiera sassone ispirata al mondo marino.

Custodito in una cassa di 43,20mm in acciaio il quadrante presenta a ore 4 la caratteristica data panoramica.

Modello: Glashütte Original – SeaQ Panorama Date

Prezzo: 11.900 € (versione con fibbia).

Trovi qui il SeaQ Panorama Date