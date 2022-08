Ti serve più energia a bordo? Passa a un generatore a giri variabili

Sono più compatti, in grado di fornire potenza modulabile e, quindi, consumano meno poiché generano solo l’energia richiesta. I generatori a giri variabili sono l’ultima tendenza sulle barche da crociera. Ve lo raccontiamo con una “case history”.

I vantaggi del generatore a giri variabili

Può accadere che le esigenze di un armatore, a bordo cambino. Nuovi fuochi, forno, impianto di aria condizionata: e l’energia fornita da il vecchio generatore a giri fissi di bordo non basta più, com quest’ultimo che è continuamente in allarme e si spegne lasciando le utenze in panne.

In questi casi, la strada giusta è ovviamente quella di affidarsi a un prodotto di maggiore potenza, ma c’è il problema dello spazio. All’aumento dei kW, aumentano anche i volumi e in barca, si sa, le dimensioni contano. La soluzione c’è e si chiama generatore a giri variabili. La gestione del sistema generatore è affidata a un inverter, hanno motori più piccoli, minore scambio termico con l’ambiente circostante ma soprattutto sono in grado di fornire potenza modulabile e presentano emissioni e consumi più bassi poiché generano solo l’energia richiesta.

Generatore a giri variabili. Un caso concreto

L’armatore di un Solaris 58 (17,45 x 5,05 m) che si è rivolto a Saim (produttore italiano dei generatori Dynamica, che ha nella sua gamma i modelli Mini a giri variabili) aveva necessità di avere maggiore energia a bordo. Il suo vecchio Kohler 7EFKOZD, che lavorava a giri fissi (1.500 rpm a 50Hz), un’ottima macchina, non bastava più per le utenze di bordo con i suoi 7 kW.

Così i tecnici di Saim, di concerto con il centro assistenza autorizzato di Eclisse Elettronautica di San Pantaleo, hanno installato sull’imbarcazione un nuovo Dynamica Mini 120V Variable Speed, in grado di erogare fino a 12 kW e lavorare da 2.100 fino a 3.000 giri a seconda dell’energia necessaria: il cuore del gruppo elettrogeno è un motore diesel Kubota Z902 a tre cilindri e 18 cavalli.

Generatore a giri variabili? Armatore soddisfatto

L’armatore, ci racconta Pasquale Azara di Eclisse, è rimasto soddisfatto. Intanto, perché il Dynamica occupa meno spazio e pesa meno: 73×46,8×55.5 cm (e 185 kg di peso) contro gli 86×52,8×55,9 del vecchio modello (che arrivava a 249 kg).

Poi, per l’effettivo risparmio energetico derivante dai giri variabili. La rumorosità della macchina è di poco superiore rispetto a un giri fissi (54 decibel a 7m) ma se hai un vano motore ben coibentato, come quello dei Solaris, una delle eccellenze della cantieristica italiana, non ci sono problemi. Il Dynamica Mini è stato installato nella sala macchine, a poppa. E ora l’armatore non ci pensa più!