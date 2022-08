Accessori salvaspazio per l’estate in barca. Ecco i migliori in coperta

La coperta è l’area della barca dove è necessario sfruttare al massimo, ancor più che altrove, ogni centimetro di spazio disponibile. Tra accessori, strumentazione elettronica e dotazioni di sicurezza ci troviamo a fare i conti con un problema: mi serve, ma dove lo metto? Nel gavone? Ecco che diventa indispensabile quindi cercare di ottimizzare la gestione di ciò che portiamo in barca, soprattutto quando siamo in crociera e vogliamo vivere la coperta al meglio. Per esempio possiamo farlo grazie al mezzo marinaio pieghevole, che occupa lo spazio di una tazza quando non lo utilizziamo. Poco spazio non significa però dover rinunciare ad accessori e strumenti utili. Ad esempio c’è l’anemometro wireless che misura pochi centimetri, e vi permette di avere i dati a disposizione in tempo reale sia sullo smartphone, via bluetooth, che sulla strumentazione di bordo, via NMEA 2000. Oppure con il minisatellitare di Garmin, il piccolo inReach, con cui saprete sempre comunicare. Anche in mezzo al mare.

Accessori salvaspazio in coperta

Accessori salvaspazio in coperta – Tubo estensibile per l’acqua

Leggerissimo e poco ingombrante, questo tubo per l’acqua occupa poco spazio ma si può allungare, da 7,5 m, fino a 22 m! Nella confezione c’è anche la pistola con 8 regolazioni del getto.

Tubo estensibile Pyton, 43,045 € BOATIQUE.IT

Accessori salvaspazio in coperta – Comunicatore satellitare

L’inReach Mini è un comunicatore satellitare tra i più piccoli al mondo (5,17×9,9×2,61 cm). Impermeabile e con schermo anti-riflesso, consente diverse possibilità di connettività e fino a 90 ore di batteria.

inReach Mini, Garmin, 349,99 € GARMIN.COM

Accessori salvaspazio in coperta – VHF tascabile multifunzione

L’MR HH125 di Cobra Marine è il compagno ideale a bordo ed è ultracompatto (10,2×6,2×3,1 cm). Semplice da impugnare ed usare, è impermeabile e ha la funzione dual watch.

VHF MR HH125 EU, Cobra Marine, 84,90€ OSCULATI.COM

Accessori salvaspazio in coperta – Lanterna a batteria

Questa è una piccola lanterna con laccio magnetica e luce a LED. Si alimenta con batterie AAA e si aggancia dappertutto, in coperta e sottocoperta.

Mini Hozuki, Snowpeak, 44,95 $ SNOWPEAK.COM

Accessori salvaspazio in coperta – Mezzo marinaio avvolgibile

Questo mezzo marinaio che si arrotola quando non viene utilizzato misura appena 11 x 12 centimetri, compreso il gancio al suo estremo che si ripiega in un buco all’interno.

Mezzo marinaio avvolgibile, Revolve, 149 € BOATIQUE.IT

Accessori salvaspazio in coperta – Doccia solare da 10 litri

Con ben 10 litri di capacità, questa doccia pieghevole può durare fino a 7 minuti con una carica. Per lavarsi basta agganciarla ad un punto rialzato in barca ed aprire il soffione.

Doccia Solare Tascabile, SeaToSummit, 27,95€ SEATOSUMMIT.FR

Accessori salvaspazio in coperta – Anemometro di 4 cm

l più piccolo anemometro wireless al mondo. Appena 40 millimetri di diametro per misurare velocità e direzione del vento e trasmetterli allo smartphone o via NMEA alla strumentazione.

Ultrasonic portable mini wind meter, Calypso Instruments, 249 € CALYPSOINSTRUMENTS.COM