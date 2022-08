Ormeggiare gratis a fine agosto in Sardegna grazie alla Vela Cup

Volete sapere come ottenere un posto barca gratuito a fine agosto in Costa Smeralda? Basta iscrivervi alla TAG Heuer Vela Cup, una splendida festa del mare che va in scena nei giorni 27-28 agosto.

Lo sanno tutti, in Sardegna ad agosto un ormeggio in un marina è costoso. E non è detto che si trovi posto. C’è una soluzione a questo problema. Ed è una soluzione semplice e molto soddisfacente. Basta partecipare alla TAG Heuer Vela Cup, la grande festa della vela in mare e a terra che si svolge il 27-28 agosto a Cala dei Sardi, il Marina più ecologico che ci sia e che si trova davanti a Porto Rotondo, nel Golfo di Cugnana, nel cuore della Costa Smeralda.

Come si fa a fare bingo? Basta iscrivervi alla TAG Heuer Vela Cup qui e avrete diritto (sino a esaurimento posti) ad un ormeggio per due notti nel Marina di Cala dei Sardi, il più grande approdo galleggiante eco-compatibile nel cuore della Costa Smeralda dotato di tutti i servizi immaginabili e possibili in un’oasi incontaminata. Come dicevamo, vi basta iscrivervi alla TAG Heuer Vela Cup, con costi a partire da 110 euro. Tanti soldi? Beh, guardate il programma e poi diteci se è troppo onerosa.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI

La gift bag della Vela Cup di Cala dei Sardi

Arrivate sabato 27 agosto al Marina di Cala dei Sardi, perfezionate l’iscrizione e ricevete subito il programma e la gift bag che comprende: istruzioni di regata e numeri adesivi da mettere sullo scafo, T-shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably. Una bag delle meraviglie!

Per rilassarvi potete fare un bagno (in porto!) e gustarvi un cocktail nel bar sul prato del Marina. Poi la cena, a bordo, nel ristorante del Marina o dove volete…siete nel cuore della Costa Smeralda e a pochi chilometri da Olbia.

Il briefing della Vela Cup di Cala dei Sardi

Domenica 28 agosto alle 9.30 scendete dalla barca, fate pochi passi e partecipate al briefing dove gli esperti vi spiegano tutto sul percorso della Vela Cup. Se volete sapere in anteprima cosa vi racconteranno al briefing, cliccate qui. Importante da sapere subito, qualsiasi barca può partecipare alla Vela Cup, da tre metri in su.

La regata-veleggiata della Vela Cup di Cala dei Sardi

Terminato il briefing tornate a bordo, preparate la barca e uscite. Verso Porto Rotondo, davanti a voi. Dalle 11 spegnete il motore e alzate e vele. Si parte per una navigazione dove vi confronterete con decine di barche. Il percorso è mozzafiato, le boe sono le mitiche isole di Mortorio e Spargi. Poi entro al massimo quattro ore sarete tornati a Cala dei Sardi, dove c’è la linea d’arrivo.

Il pomeriggio della Vela Cup di Cala dei Sardi

Tornate all’ormeggio, mettete a posto la barca e vi rilassate prima della grande serata. Bagni, un giro in deriva (gratis!), giochi da spiaggia. E poi preparatevi, tirate fuori dalla sacca l’abbigliamento per la serata, ogni look è ammesso! Intanto guardate cosa potrete vincere qui.

La festa della premiazione della Vela Cup di Cala dei Sardi

Pronti? Dalle 19.30 sul prato del marina di Cala dei Sardi tutti gli equipaggi si radunano davanti al palco della premiazione. Chi ha vinto? Lo saprete solo durante la premiazione. Potreste esserci anche voi perché vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata”, il vincitore assoluto in tempo compensato, per tutti preziosi piatti serigrafati. Per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani.

Ma anche se al traguardo siete arrivate in ritardo la fortuna potrebbe essere dalla vostra. Ci sono ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione, in palio il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer, da Garmin un ricevitore satellitare InReach Mini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

Il party della Vela Cup di Cala dei Sardi

Finita la premiazione inizia la serata. All’imbrunire il Marina di Cala dei Sardi è un incanto. Basta riempirvi gli occhi per essere in pace col mondo. Ma vi aspettano per allietarvi un ricco rinfresco e tanta musica. Poi fate voi, decidete quando è tempo di tornare in barca o di fare un bagno notturno. Più tardi possibile, per favore!

