Winch Performa 55.3. Nato per i navigatori oceanici, perfetto per la tua barca

C’è un “superwinch” realizzato per i velisti oceanici che puoi avere a bordo della tua barca. Il winch Performa 55.3 di Harken nasce sulla richiesta dei velisti Oceanici dei Class40, una delle classi “più calde” del momento con tanti nuovi progetti appena scesi in acqua o che stanno per farlo.

Harken – Winch Performa 55.3

Ma prima di svelarvi i segreti del nuovo winch Performa 55.3, è bene spendere due parole sull’intera gamma di winch Performa: questi verricelli, disponibili in configurazione “plain-top” oppure con self-tailing, risultano particolarmente adatti alle barche da regata e crociera/regata che utilizzano scotte di ultima generazione, nel caso non si voglia investire in un winch in carbonio o dove fosse necessario montare un winch di dimensioni ridotte.

Sui Performa, un numero limitato di giri è sufficiente per gestire alti carichi; sulle imbarcazioni dove è necessaria una continua regolazione delle vele, l’equipaggio è molto facilitato e può lavorare molto velocemente e con grande sensibilità sulle raffiche e i salti di vento.

La prima installazione del Performa 55.3 è in programma su Allagrande, uno dei più innovativi e intriganti Class 40 di ultima generazione, un progetto di Gianluca Guelfi per lo skipper Ambrogio Beccaria.

I segreti del winch Performa 55.3

Per la realizzazione del Performa 55.3 il punto di partenza è stato quello del noto 50.3 STP, sofisticato winch a tre velocità di Harken, ma con un serie di ottimizzazioni pensate sulle esigenze dei velisti oceanici.

In particolare è stato rivisto il rapporto di potenza alla terza velocità (ora non più 50,4 ma 55,2) una soluzione che renderà decisamente più semplice la vita a bordo dei Class 40 per gestire i carichi più importanti. Sarà anche disponibile un Kit per chi volesse aggiornare i 50.3 già a bordo.

Winch Performa 55.3, le caratteristiche

Ha il tamburo realizzato in alluminio sabbiato per avere un grip ottimale anche con le cime di ultima generazione dal diametro contenuto

Ha la “gonna” integrata

E’ pensato per gestire carichi elevati anche con pochi colli;

I cuscinetti a rullo e le bussole in composito riducono l’attrito sotto carico e offrono un’ottima resistenza alla corrosione

I perni e ingranaggi sono realizzati in acciaio inossidabile 17-4PH ad alta resistenza.

Winch Performa 55.3 – La scheda tecnica

Carico massimo 1500 kg

Peso 6,7 kg

Altezza 220,5 mm

Diametro base 195 mm

Rapporto Potenza 4,3 (in prima), 11,1 (in seconda) 55,2 (in terza)

Gear Ratio: 1 (in prima) 2.40 (in seconda) 11.85 (in terza)

Lubrificazione grasso

Per cime con diametro da 8 a 14 mm

Il winch Performa 55.3 di Harken sarà disponibile già a a settembre