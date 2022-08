Nasce un nuovo colosso del noleggio. Grazie ad Osculati

Grande fermento nel mondo del noleggio delle barche, in grande crescita tanto da attirare l’attenzione d’importanti investitori.

Osculati entra in Sailsquare

A riprova di ciò arriva la notizia dell’investimento della famiglia Osculati, leader mondiale dell’accessoristica nautica che entra nel capitale di Sailsquare, il marketplace mondiale di prenotazione di vacanze in barca con skipper.

L’azienda di Segrate ha acquisito una quota dell’italiana Sailquare. Questi capitali sono serviti per finanziare l’acquisizione di una quota del 30% della società Skippair, marketplace di tour e di vacanze in barca, escursioni giornaliere e vacanze diving rivolto prevalentemente al mercato francese.

Nasce un gruppo con 150.000 posti barca nel mondo

Con l’ingresso dell’italiana Osculati si forma un vero colosso del noleggio e delle vacanze in barca. Rivolto soprattutto a chi non necessariamente deve saper andare in barca. Il segreto è la presenza, sempre, di uno skipper che conduce la barca.

Le sinergie tra Sailsquare e Skippair sono evidenti nei numeri se aggreghiamo i dati di mercato delle due aziende. 3.000 skipper, una community di più di 150.000 viaggiatori, un’offerta di barche e vacanze alla cabina in tutto il mondo con 150.000 posti barca disponibili per ogni tipo di budget e tipologia.

Il colosso mondiale della nautica

Per Osculati, nata nel 1958, è la prima diversificazione che esce dal mondo degli accessori. Ma sempre nell’ambito della nautica, dove è la più grande azienda di produzione e distribuzione di accessori nautici in Europa, fornendo qualsiasi prodotto, nessuno escluso.

Il suo catalogo ha 21.000 prodotti (il 20% realizzati direttamente), serve 96 nazioni con 5.000 rivenditori nel mondo, fattura più di 70 milioni di euro all’anno.

Il segreto del successo di lo racconta Alberto Osculati, executive director: “La nostra logistica garantisce velocità e rispetto dei tempi di consegna sia ai cantieri che ai nostri rivenditori in giro per il mondo. Ogni giorno, dai nostri magazzini di Segrate (Milano) e Lucca escono 15 tonnellate di prodotti verso 96 paesi diversi”. La famiglia Osculati è alla terza generazione a capo dell’azienda dalla sua fondazione nel 1958.