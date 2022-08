Alla VELA Cup in Sardegna la vostra crociera estiva sarà memorabile!

C’è un modo per arricchire e rendere unica la vostra crociera estiva? Ma certo, unirsi alla flotta della TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo che va in scena nei giorni 27 e 28 agosto (sarà proprio domenica 28 il giorno della veleggiata). Scoprite perché…

Vemite alla VELA Cup in Sardegna! La crociera estiva per un appassionato velista è il modo migliore per rilassarsi durante le vacanze, staccare la spina da impegni e incombenze quotidiane e ricaricarsi di una bella energia positiva per la nuova stagione. Ma il bello delle crociere è anche esplorare nuovi tratti di costa, regioni lontane dalla propria base nautica e destinazioni sulle quali magari si è fantasticato durante l’inverno. Senza contare che passare più giorni in barca migliora ogni volta il proprio feeling con attrezzature, impianti e regolazioni. Inevitabilmente si cresce come velisti dal punto di vista tecnico e di consapevolezza dello stare in mare.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI

Tre ottime ragioni per unirvi alla flotta

Tutto questo è già altamente appagante, ma c’è un modo per rendere ancora più uniche e speciali le nostre crociere a vela in questo 2022. Ed è quello di partecipare alla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo che va in scena il 28 agosto. Innanzitutto per la location, visto che l’evento si svolge nel Golfo di Cugnana, tra Portisco e Porto Rotondo. Insomma siamo nel cuore della Costa Smeralda circondati da spiagge e isole incantevoli, come l’Arcipelago della Maddalena. Poi perché il 28 agosto si naviga in flottiglia insieme a barche di ogni tipo, dai cruiser puri, ai racer più spinti, dai catamarani ai piccoli cabinati, dalle barche classiche agli scafi d’epoca. Infine perché alla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo tutti vincono qualcosa: i primi classificati di categoria, le barche più belle e curiose, gli scafi d’epoca. E poi i più fortunati ci sono tanti prestigiosi premi a sorteggio, a partire da un bellissimo TAG Heuer Aquaracer. Sono previsti inoltre premi speciali per i catamarani Lagoon e le barche Bènèteau e per la barca a noleggio più veloce.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI

Premi e divertimento per tutti in una location unica

Il tutto condito da tanto divertimento. Dopo le regate, infatti, una volta tornati a terra, si possono fare aperitivi, giochi da spiaggia, ascoltare musica e gustare ottimo cibo e cocktail a volontà nell’attesa della grande festa della premiazione. Avete capito come si arricchisce la vostra vacanza in barca? E se non siete armatori per partecipare a questo splendido vento potete anche noleggiare la barca direttamente da NSS Charter, iscrivervi con lo sconto, divertirvi e poi godervi la vostra crociera in tutto relax. A meno di un mese dalla partenza sono già una ventina gli equipaggi iscritti alla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo, non perdete l’opportunità di unirvi a questa flotta colorata e festosa.

Posto barca gratuito in un porto da favola

Se poi il vostro pensiero è il posto barca, visto che stiamo parlando si Sardegna nel picco dell’estate, beh non dovete preoccuparvi. Per tutti partecipanti alla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo l’ormeggio è gratis. Le barche possono infatti sfruttare i pontili galleggianti di ultima generazione di Cala dei Sardi, il marina che ospita l’evento e che è il sogno di ogni velista con tutti i servizi più all’avanguardia, spiagge, prati all’inglese e acque trasparenti dove fare il bagno. Sono 140 i posti barca disponibili per barche fino a 70 metri, ma c’è anche la possibilità di sostare nella rada del Golfo di Cugnana con transfer a terra gratuito messo a disposizione da NSS Charter.

Insomma la TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo sarà una grande festa della vela in una delle location più belle del Mediterraneo. Se quest’anno volete una crociera a vela davvero speciale non potete mancare!

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI