Campionato Italiano Classe A. Vincitori e classifiche complete

Sul lago di Bracciano è andato in scena il campionato italiano dei catamarani Classe A, diviso nella categoria Open (con imbarcazioni volanti dotate di foil) e Classic (imbarcazioni dislocanti), organizzato dal Circolo AVB del presidente Eugenio Giugliano.

Campionato Italiano Classe A

Tre giorni di regate sono stati caratterizzati da condizioni di vento da moderato a leggero con un campo di regata molto tecnico con vento rafficato e direzione e intensità mutevoli che hanno permesso lo svolgimento di otto delle nove prove in programma. Il campionato ha visto al via 26 imbarcazioni classiche e 18 open, con alcuni regatanti tedeschi e svizzeri arrivati fino a Bracciano per competere con la flotta locale.

Campionato Italiano Classe A Classic – I vincitori

Nella categoria Classic si è imposto Alessandro Rosi (Circolo Nautico Donoratico) davanti al padrone di casa Marco Gaeti (Associazione Velica Bracciano) e Manuel Vaccari portacolori del Circolo Velico Orta.

Rosi ha dominato la classifica ma una partenza anticipata nella seconda prova lo ha costretto a mantenere alta la concentrazione fino alla fine, perché Gaeti e Vaccari hanno mantenuto alto il livello con vento più leggero nella seconda parte del campionato

Campionato Italiano Classe A Open – I vincitori

Nella categoria open è andata in scena una bella lotta tra Lamberto Cesari (Circolo Nautico Bardolino) ed il campione in carica Giuseppe Colombo (Unione Velica Maccagno). Cesari ha dominato la prima giornata di regata dimostrando un passo di bolina volante superiore alla flotta, tallonato sempre da Colombo che ha saputo gestire la pressione e le condizioni di vento in volo marginale e alla fine è riuscito a vincere la sfida.

Nelle altre giornate hanno dimostrato di avere ottimi spunti gli altri atleti della classe open come Paolo Mangialardo (Club Vela Portocivitanova) regatante professionista dell’altura o come Gianni Fantasia (presidente italiano F18) o i veterani della classe Paolo Penco e Matthias Dietz.

Colombo ha difeso il suo titolo con una serie impressionante di risultati costanti che gli ha permesso di scartare un 3° e di avere 6 punti di vantaggio sul giovane Cesari.

Campionato Italiano Classe A – Classifiche

Questi i primi 5 di entrambe le categorie

Classici

1°Rosi Alessandro (Exploder 2022 – Fiberfoam – Challenger sails)

2°Gaeti Marco (Scheurer G7 – Fiberfoam – Challenger Sails)

3°Vaccari Manuel (Scheurer G5 – Askell Mast – Oxo Sails )

4°Mainero Francesco (Exploder 2019 – Fiberfoam – Challenger sails)

5° Lais Giorgio (Scheurer G5 – Fiberfoam – Challenger Sails)

Open

1°Colombo Giuseppe (Exploder – Fiberfoam – Vele Challenger)

2°Cesari Lamberto (Exploder – Fiberfoam – Vele Brewin)

3°Penco Paolo (Exploder – Alien Mast – North sails)

4°Fantasia Giovanni (Exploder – Fiberfoam – Vele Landenberger)

5° Paternolli Loris (Exploder – Fiberfoam – Challenger Sails)

La regata è stata un’ottima possibilità per testare il sistema Tracking Metasil.

Il Campionato Italiano Classe A era valevole come qualificazione per il Campionato Europeo che si svolgerà dal 12 al 16 settembre, sul Garda, al Circolo Vela Arco.