Leopard catamarans: quando il comfort, su due scafi, arriva dal Sud Africa

Per chi ama i catamarani da crociera di alta fascia, con comfort di lusso, il nome Leopard Catamrans sarà certamente famigliare. Questi catamarani nascono nei cantieri sudafricani Robertson & Caine e portano la firma degli architetti Simonis & Voogd. Nel nostro paese vengono importati dalla società Sail Italia, la prima a puntare sulle qualità costruttive e di navigazione di questi cat.

Leopard Catamarans – la gamma

Il cantiere Leopard Catamarans conta oggi nella sua gamma tre modelli: il Leopard 42, il 45 e il 50. Tre scafi accumunati da un family feeling ben preciso, che prevede un ampio fly bridge con postazione di comando e zona living esterna, con un pozzetto principale riparato. Tre sono anche i modelli a motre che sta sviliuppando Leopard Catamarans, ovvero il 40, il 46 e il 53. Il 40 a motore sarà la novità per il 2023, mentre sul fronte a vela la novità in arrivo si inserirà tra i 55 e i 60 piedi.

Leopard Catamarans 42 – un grande successo

Eletto Multihull of the Year nel 2022 al Salone de La Grande Motte dedicato ai multiscafi, il Leopard 42 (lungo 12,67 e largo 7,04) è un catamarano da crociera moderno. Lo stile degli esterni è un’evoluzione del Leopard 50, una pietra miliare nella produzione Leopard Catamarans a tal punto da ispirare anche i modelli a motore. Il 42 a vela presenta finestre laterali continue lungo lo scafo, un hardtop rigido e quella che è diventata a tutti gli effetti un’area lounge superiore.

Leopard Catamarans – parla l’esperto

Abbiamo chiesto una “fotografia” della gamma a Mimmo Longobardo di SailItalia, che ha deciso ormai da tempo di scommettere sui catamarani del cantiere sudafricano.

“La caratteristica dei Leopard Catamarans è quella di essere delle barche marine. Pensate che in passato spesso alla base SailItalia arrivavano via mare navigando in Oceano, e ci venivano consegnate barche in condizioni impeccabili nonostante navigazioni impegnative. Nella nostra flotta abbiamo praticamente tutti i modelli a vela con un’esposizione permanente del 42, 45 e 50. Come novità in arrivo c’è un nuovo modello che sarà tra i 55 e i 60 piedi e sostituirà il vecchio 58 che è andato fuori produzione. Per quanto riguarda i Leopard a motore avremo il Leopard Power 46 che verrà presentato a Genova, mentre per il 2023 arriverà anche il Leopard 40. Poi abbiamo anche il 53 a motore, evoluzione del 50 a vela, che è stata la barca di maggior successo di Leopard. Tutte barche marinef e ben costruite fatte per navigare” ci ha raccontato Longobardo.

www.sailitalia.it

www.leopardcatamarans.com