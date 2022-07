Derive, 8 modelli da scegliere per l’estate 2022

Le derive sono quasi sempre il modo con cui i più giovani si avvicinano agli sport in barca a vela. Anche per questa ragione sono un segmento molto vivo, che segue le ultime tendenze e lancia molto spesso nuovi modelli dal design anche azzardato. Nel panorama delle derive di oggi si possono individuare essenzialmente tre categorie: tradizionali (monoscafi e catamarani), volanti (con i foil) e gonfiabili.

Oltre alle Classi Olimpiche, come il Nacra 17 che ci ha regalato un oro grazie a Tita e Banti ai giochi dell’anno scorso, esiste un panorama sconfinato. Molto in voga a livello nazionale, e mondiale, è ad esempio il Waszp, una deriva monotipo foiling che sembra una forte candidata a diventare classe olimpica dal 2028. Esistono anche derive pensate per il puro divertimento, per chi vuole avere una barca da portarsi in auto durante le vacanze e fare un po’ di sport. Queste piccole barche sono sempre più leggere e vanno sempre più veloci. Per questo oltre ai ragazzi attirano anche gli adulti, sia principianti sia esperti, che vogliono divertirsi in mare.

Derive – 8 modelli da scegliere per l’estate

Derive per l’estate – RS Toura – Tradizionale

Una deriva molto stabile pensata per le scuole di vela, ma anche per le famiglie che si vogliono divertire in sicurezza. A bordo possono salire fino a 7 persone, e oltre alla randa terzarolabile e al gennaker c’è la possibilità (e lo spazio) per installare un motore fuoribordo.

Dati tecnici: lungh. 4,70 mt, largh. 1,95 mt, peso 175 kg – Prezzo: da 10.100 euro

Derive per l’estate – Waszp – Volante

Questa deriva monotipo creata nel 2010 da Andrew McDougall sta diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Piace ai giovani perché è divertente e veloce, ma ha successo anche perché è accessibile e facile da trasportare. Insomma, ha tutte le carte in regola per cercare di diventare classe olimpica dal 2028.

Dati tecnici: lungh. 3,35 mt, largh. 2,25 mt, peso 48 kg – Prezzo: 10.900 dollari

Derive per l’estate – Nacra 500 MK2 – Catamarano

L’evoluzione di un catamarano che ha fatto scuola in tutto il mondo. Il modello originario è stato riprogettato, sia per quanto riguarda lo scafo, riducendo la resistenza aerodinamica, che per quanto riguarda le vele. Il nuovo cat da diporto è equipaggiato con accessori Harken e con pad ProGrip ancora più sicuri.

Dati tecnici: lungh. 5,03 mt, largh. 2,50 mt, peso 145 kg – Prezzo: da 13.218 euro

Derive per l’estate – Tiwal 3R – Gonfiabile

Una deriva da portarsi in vacanza, con cui raggiungono 14 nodi di velocità. Si monta in 25 minuti e si ripone in due sacche. Lo scafo a V ha una doppia parete stagna e si gonfia attorno all’esoscheletro in alluminio, mentre l’albero è in carbonio. La vela in laminato è prodotta da North Sails ed è disponibile in due versioni: 6,2 o 7,2 m².

Dati tecnici: lungh. 3,20 mt, largh. 1,62 mt, peso 55 kg – Prezzo: da 8.800 euro

Derive per l’estate – Maverick – Tradizionale

Quattro barche in una. Questo è il progetto italiano di Daniele Vitali (creatore dell’O’pen BIC) che consente di avere con una sola tavola in polietilene una deriva, un windsurf, un SUP e un SUS (Stand Up Sailing). Maverick è l’unico modo per avvicinarsi a quattro discipline con una sola tavola.

Dati tecnici: lungh. 3,34 mt, largh. 1,31 mt, peso 43 kg – Prezzo: da 4.827 euro

Derive per l’estate – FD Switch – Volante

Creare una deriva super leggera in grado di volare anche con appena 5 nodi di vento. Da questo presupposto iniziale dei fratelli Ferrighi è nato l’FD Switch. Un foiler one design in carbonio tutto italiano, dove c’è lo zampino di nomi eccellenti come Luca Devoti, Fabrizio Marabini e Gianni Cariboni.

Dati tecnici: lungh. 3,90 mt, peso 30 kg – Prezzo: da 19.000 euro

Derive per l’estate – Tribord 5S – Gonfiabile

Grazie alle due pompe manuali questa piccola deriva si gonfia e prende forma in meno di un quarto d’ora. Semplice da montare, molto stabile e facile da condurre. È ottima per far iniziare e imparare i bambini, ma diverte anche gli adulti. Il carico massimo che può portare è di 160 kg.

Dati tecnici: lungh. 3,08 mt, largh. 1,40 mt, peso 46 kg – Prezzo: da 2.499,99 euro

Derive per l’estate – RS Cat 16 – Catamarano

Si tratta di un catamarano molto solido, sicuro e facile da gestire per i principianti, divertente e performante per i più esperti. È disponibile in due versioni, la S e la XL, che oltre alla dotazione base ha anche il gennaker. Per le scuole vela è ottimo, ma anche per chi cerca un primo approccio con il catamarano per divertirsi un po’.

Dati tecnici: lungh. 4,70 mt, largh. 2,35 mt, peso 94 kg – Prezzo: da 10.500 euro

