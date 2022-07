Ancorare e decidere di passare qualche ora in rada, di notte o di giorno, capita di frequente in barca, soprattutto quando si è in vacanza e ci si sposta spesso da un punto ad un altro. L’ormeggio in rada, però, presuppone che a bordo della barca ci siano gli strumenti e gli accessori adatti per questa situazione. Ad esempio un tender con cui raggiungere la terra per qualsiasi evenienza, o una cima per effettuare l’ormeggio da terra. Abbiamo trovato in Boatique.it gli accessori che devi avere a bordo per ormeggiare in rada, eccoli.

Gli accessori più utili a bordo quando ormeggi in rada:

Accessori in rada: Gancio salva ancora

Può succedere, soprattutto d’estate e in calette molto affollate, di incrociare la catena della propria ancora con quella di un’altra imbarcazione. In questi casi un aiuto fondamentale per risolvere il problema è il Gancio salva ancora. Senza doversi tuffare innamorata acqua e in tutta sicurezza si può liberare la catena dell’ancora in pochi istanti!

Accessori in rada: Tender

Lo si utilizza per raggiungere la terra e fare cambusa, oppure andare a cena, o raggiungere una spiaggia vicina. Un tender è indispensabile quando si ormeggia in rada.e fare cambusa, oppure andare a cena, o raggiungere una spiaggia vicina. Questo tender di Plastimo ha tanto spazio e può sopportare un carico massimo di 250 kg. È equipaggiabile con motori di potenza massima pari a 2,5 kw (3,3 HP) e pesa circa 17 kg. Ingombro cm.196 x 137 x 46.

Accessori in rada: Tender trasparente

Chi l’ha detto che un tender dev’essere per forza un piccolo gommone? Avete mai pensato di utilizzare una barca rigida, magari trasparente, come tender? Con il modello 220T di VergaPlast potete esplorare anche i fondali sotto all’imbarcazione, perché è totalmente trasparente! Oltre ai remi in dotazione, poi, si può equipaggiare con un motore elettrico. Peso: 29 kg, lunghezza: 2,20 m, larghezza: 1,20 m.

Accessori in rada: Cima salvaspazio

Stivare e tenere pronta all’uso una cima lunga e resistente è sempre utile in barca, soprattutto quando si ormeggia in rada. Questa che vi proponiamo è disponibile in tre diverse lunghezze: 60 m (42 cm ø) 80 m (49 cm ø) 100 m (54 cm ø). Oltre ad essere utile per l’eventuale ancora di poppa, si può usare in caso di emergenza o come cima da traino. Ma l’utilizzo principale in rada è per l’ormeggio cime a terra.

Accessori in rada: Stand Up Paddle

Il SUP è diventato un accessorio talmente diffuso che ormai sono pochissime le barche a non averlo ancora a bordo. Oltre ad essere leggero e stabile, un SUP gonfiabile consente di divertirsi a tutta la famiglia, e può essere usato anche per gli spostamenti barca-terra al posto del tender. Questo da 3,20 m per 81 cm è molto solido e veloce, perfetto da stivare a bordo con i suoi 12 kg di peso.