Vela Cup di agosto: il paradiso della Costa Smeralda ai vostri piedi

Volete navigare in una delle destinazioni più belle del mondo? Nei giorni 27 e 28 agosto venite alla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo. Una festa della vela con tanti premi, divertimento e scenari da sogno.

Per chi ama la vela, la navigazione e quel senso di libertà che regala il mare le crociere estive sono sempre troppo brevi. Vale la pena allora di viverle almeno in un posto da sogno. Se parliamo di paradisi velici del Mediterraneo, la Sardegna e la sua Costa Smeralda non temono davvero confronti. Ecco perché siete tutti invitati nei giorni 27 e 28 agosto a unirvi alla flotta colorata della TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo. Un evento strepitoso e un’occasione davvero unica per passare le vostre vacanze in barca in una delle destinazioni veliche che tutto il mondo ci invidia. Lo scenario di questa manifestazione è infatti il sogno di ogni velista.

Golfo di Cugnana, un’oasi di acque blu e macchia mediterranea

Partiamo dal Golfo di Cugnana dove si trova Cala dei Sardi, il marina che ospita l’evento. Situata nel Nord Est della Sardegna, tra Porto Rotondo e Portisco, si tratta di una stupenda baia ai piedi del massiccio granitico che raggiunge 650 metri. Di fatto è un vero e proprio porto naturale al riparo dai forti venti che caratterizzano la zona. A chi ci va in barca offre spazio per più di 100 barche all’ancora e fondali sabbiosi da 3 a 8 metri.

Gli scorci maestosi, le acque cristalline e la suggestiva vegetazione mediterranea che fa da contorno alla baia rende questo un angolo di paradiso di assoluta bellezza.

Soffi e Mortorio, isole incontaminate della Costa Smeralda

Passiamo quindi ai due percorsi della regata/veleggiata previsti dalla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo. Anche qui si naviga in posti incredibili, costeggiando la Costa Smeralda e utilizzando come boe naturali le isole di Soffi e Mortorio. Rientrano nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, ma a loro volta i due isolotti, insieme a un terzo chiamato “Le Camere”, costituiscono un piccolo arcipelago, che fa parte della Costa Smeralda. L’isola di Soffi sta di fronte alla spiaggia di Capriccioli, mentre quella di Mortorio, la maggiore del gruppo, di fronte al litorale del Romazzino.

Entrambe sono di origine granitica e grazie ai loro ecosistemi incontaminati sono mete ideali per gli amanti di diving e snorkeling. Soffi è pianeggiante e priva di grandi insenature ma con quattro deliziose calette, vere e proprie piscine naturali contornate da rocce di colore rosa. Mortorio invece ha ripide scogliere che arrivano fino a 80 metri ed è caratterizzata da vegetazione di ginestre. Divisa in due da una lingua di terra, è costellata di piccole calette con spiagge riparate e acque quasi sempre calme.

I due percorsi della Vela Cup Costa Smeralda

In caso di buon vento la flotta della TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo seguirà un percorso di circa 20 miglia: si parte da fuori Porto Rotondo e ci si dirige verso il Mortoriotto (scoglio davanti al Mortorio), si gira e si ridiscende verso il Golfo di Cugnana lasciando sulla sinistra le isole di Mortorio e Soffi. L’arrivo è davanti al Marina dii Cala dei Sardi. Il secondo percorso, in caso di vento debole, è invece di 13-15 miglia, ridotto passando nel canale tra isola di Soffi e Mortorio.

La veleggiata/regata è aperta a tutti

La TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo è aperta ad ogni tipo di barca da regata e da crociera, piccoli cabinati e catamarani. Saranno presenti anche barche d’epoca, classiche e “youngtimer”, ossia gli scafi con almeno 20 anni d’età. Non ci sarà bisogno di un certificato di stazza per partecipare e bastano randa e fiocco per iscriversi nella categoria “crociera”. Chi ha mire agonistiche invece potrà iscriversi nella categoria “regata”. Se poi non siete armatori, potete noleggiare la barca direttamente da NSS Charter, iscrivervi all’evento con lo sconto, divertirvi e poi godervi la vostra crociera.

Tutti possono vincere e tornare a casa con un premio

Alla TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo ci sono premi per tutti: i primi classificati di categoria, le barche più belle e curiose, gli scafi d’epoca. E poi i più fortunati vinceranno prestigiosi premi a sorteggio, a partire da un bellissimo TAG Heuer Aquaracer. Sono previsti inoltre premi speciali per i catamarani Lagoon e le barche Bènèteau e per la barca a noleggio più veloce. Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup clicca qui.

Ricordiamo infine che l’ormeggio è gratis per tutti i partecipanti che possono sfruttare i pontili galleggianti di ultima generazione di Cala dei Sardi. Sono 140 posti barca disponibili per barche fino a 70 metri oppure nella rada del Golfo di Cugnana con transfer a terra gratuito messo a disposizione da NSS Charter.

Insomma la TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi – Costa Smeralda/Porto Rotondo sarà una grande festa della vela in una delle location più belle del Mediterraneo. Se amate la bellezza non potete mancare!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.

