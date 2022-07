BARCHE USATE Vendono cinque barche perfette da 8,20 a 20,33 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 8,20 a 20,33 metri. Barche per ogni esigenza e tasca! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 8,20 a 20,33 m

Corsair F27 – 8,23 m – Trimarano bestseller

Con la prima delle barche usate di questa puntata ci infiliamo dritti nel pianeta multiscafi con una barca particolare. Un trimarano Corsair F27 (8,23 x 5,82 m).

Stiamo parlando di una barca che rimase in produzione per ben 10 anni (dal 1986 al 1996) e fu varata in ben 450 esemplari, tutti realizzati dal cantiere americano Corsair Marine, su progetto del neozelandese Ian Farrier (1947-2017), un vero e proprio guru dei piccoli multiscafi, apprezzato dagli intenditori.

La barca, abitabile nello scafo centrale (con tre cuccette, due in quadrato e una a prua, oltre che la armatoriale “compact” a poppa), è divertente da condurre. Disloca poco più di una tonnellata per 41.34 mq di superficie velica.

Il modello che vi proponiamo, datato 1992, è visibile a Monfalcone, è motorizzato con un fuoribordo Mariner da 10 cavalli e batte bandiera slovena. Le vele sono in buone condizioni, la cucina è a due fuochi con lavello, l’elettronica è completa.

Jeanneau Fantasia 27 – 8,30 m – Fu un successo

Passiamo alla seconda delle barche usate in rassegna. Siamo nel mondo dei cabinati natanti con un Jeanneau Fantasia 27 (8,30 x 2,88 m), una barca che ha avuto un successo pazzesco dimostrato dai numeri: ne sono stati varati 1.800 esemplari dal 1981 al 1996.

Il progetto di Philippe Harlé è stato un bestseller perché si è rivelato molto equilibrato. E’ si una barca pensata per la crociera (la scelta di una cabina di poppa indipendente dalla cuccetta doppia simmetrica al bagno libera spazio al centro e a prua per la cucina a L, il tavolo di carteggio nel senso di marcia, il quadrato a U e il letto matrimoniale a prua, il tutto con 1,80 m d’altezza sotto baglio), ma nelle arie leggere dà il meglio di sé, grazie a uno scafo con chiglia trapezoidale e una poppa piatta che rende attiva tutta la lunghezza dello scafo.

La barca arriva a ospitare 6 persone. Il modello che vi proponiamo, visibile a La Spezia, è del 1990: in ottime condizioni, dotato di ogni accessorio e pronto alla navigazione.

Dufour 412 – 12,70 m – Grand Large di nome e di fatto

La terza delle barche usate sul nostro mercatino è di concezione recente: un Dufour 412 GL (12,70 x 4,20 m). La barca della gamma Grand Large di Dufour, progettata da Felci, venne lanciata nel 2015 come aggiornamento del Dufour 410 GL.

Le novità introdotte sulla barca: in primis, una soluzione distintiva che ha riscosso un discreto successo, ovvero l’introduzione, a poppa, della cucina con tanto di griglia per ottimi barbecue in pozzetto. Sempre a proposito di cucina, quella sottocoperta assume la tradizionale forma a “L” con il lavandino posizionato sul lato corto, a vantaggio della razionalità di utilizzo. Il bompresso retrattile è stato sostituito da una delfiniera fissa. Il pozzetto si presenta infine frutto di una rivisitazione ergonomica.

Il modello in vendita, visibile nella Liguria di levante, è nella versione a due cabine e un bagno, con interni XXL. In perfette condizioni (è del 2017), è dotato di ogni comodità: Randa fullbatten con avvolgiranda, Genoa avvolgibile, Winch elettrici, Jet Thruster, Radar, riscaldamento e condizionamento, Sprayhood, Bimini, Passerella e molto altro…

J/130 – 13,01 m – Il cruiser/racer perfetto

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con uno scafo che ha un DNA leggermente diverso rispetto al classico “cruiser”. Ci si va in crociera, si sta comodi, ma si corre anche e in regata – soprattutto in IRC – si possono scalare i vertici delle classifiche. Stiamo parlando di un J/130 (13,01 x 3,90 m) costruito dal 1993 al 2002 (43 esemplari) dal mitico cantiere americano J/Boats famoso per i suoi racer e performance cruiser.

Progetto di Johnstone (come tutti i J), la sua vocazione “corsaiola” viene fuori anche dal raffronto piano velico / dislocamento, ovvero 88,8 mq per un peso di 6.800 chili.

Il modello in vendita, visibile a Genova, è del 1993 e ha un layout interno con due cabine doppie (una a sinistra a poppa e una a prua) e un bagno. Ecco alcune delle sue dotazioni: Yanmar 40 Hp, Randa, Genoa leggero e pesante, Fiocco, Trinchetta, Tormentina, Spi, Gennaker, Salpancora elettrico, VHF, GPS, Pilota Automatico Raymarine, Scaletta da bagno, Doccia in pozzetto, Tendalino, Passerella…

Jacaroni 64 RS – 20,33 m – Magnificamente custom

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con un… sogno. Quello di mollare tutto e andare a vivere a bordo, magari partendo per il giro del mondo. La barca che vi proponiamo è perfetta per tutto questo. Stiamo parlando di un Jacaroni 64 RS (20,33 x 5,50 m), custom pensato dall’ingegner Giulio Jacaroni. L’azienda, di Terni, che produceva barche custom costruendole a Taiwan.

La versione in vendita, del 2010, è quella armatoriale con quattro cabine e quattro bagni ed è pronta a partire. Un vero e proprio ocean cruiser preparato nei minimi dettagli per la navigazione d’altura (30.000 miglia navigate in Atlantico). La costruzione, robusta, rispetta gli alti standard qualitativi di Jacaroni.

A cura di Eugenio Ruocco

