VELA Cup Venezia, guarda (e condividi) tutte le foto e le classifiche

Vi abbiamo già raccontato di come la prima edizione della TAG Heuer VELA Cup / Round the Lido Race di Venezia sia stata un successo, con 70 barche (e 70 equipaggi) di ogni genere al via.

VELA Cup Venezia – Tutte le foto

Adesso, come promesso, è il momento di rivivere la veleggiata (organizzata in collaborazione con la Compagnia della Vela di Venezia) per immagini. Cliccando sul link qui sotto accederete alla gallery ufficiale della TAG Heuer VELA Cup / Round the Lido Race (a cui era abbinata anche la Elan Cup) dove vi aspettano quasi 500 foto!

Sentitevi liberi di scaricarle e condividerle! Adesso diamo un occhio ai vincitori e alle classifiche definitive.

Vela Cup Venezia – Classifiche

Totale barche iscritte: 69

Totale barche arrivate: 46

VINCITORE OVERALL

Furia Buia, Jacopo Longo, Melges 24

LINE HONOURS

El Moro Vita Mia, Max Cecotto, Melges 32

LINE HONOURS CROCIERA

Ahlam 3, Giuliano Pinzan, A40

CLASSIFICHE REGATA

CLASSE 1 (fino a 7,50 m)

1 Furia Buia, Jacopo Longo, Melges 24; 2 Break Wind, Paolo Rossetti, Platu 25; 3 Angelica, Alessandro Coloni, Sun 2000; 4 Lena, Oscar Vedovato, Este 24.

CLASSE 2 (da 7,51 a 9,99 m)

1 El Moro Vita Mia, Max Cecotto, Melges32; 2 Micromega, Alessandro Dolfin, Elan 333; 3 Lasse Maya, Gianfranco Marzocchi, Tur 84.

CLASSE 3 (da 10 a 10,99 m)

1 HectorX, Massimo Filippi, X-35; 2 Olalla, Fabrizio Cizzoli, First 35; Spirito del vento, Massimo Gulinelli, Delphia 37; 4 Novembre, Gianfranco Busana, Giro 34; 5 Vertigo, Giorgio Bellotto, Elan 350.

CLASSE 4 (da 11 a 11,99 m)

1 Athena, Giuseppe mezzalira, J112E; 2 Hadar, Roberto Zagolin, 38 CWS; 3 Orsetta Tre, Stefano Tosato, Elan 40; 4 Sita, Sergio Smaniotto, Bavaria 36; 5 Carpe Diem, Monica Salmaso, Comet 111.

CLASSE 5 (oltre i 12 m)

1 Farraway, Giulio Bicego, Farr 40; 2 Furibonda, Fabio Goniero, Sintesi 45; 3 Leone, Sebastiano Pulina, Delta 120.

CLASSE SB20

1 Alessandra Moretto Wiel; 2 Giovanni Tenderini; 3 Paolo Bonetto.

CLASSIFICHE CROCIERA

CLASSE 1 (fino a 7,50 m)

1 Kastimatti, Alvise Dissera, J22; 2 Sasa II, Duccio Corsini Classe A; 3 Aspasia, Giuseppe della Nora, Passera; 3 Ari 2000, Riccardo Moro, Elan 19.

CLASSE 2 (da 7,51 a 9,99 m)

1 Idril, Riccardo Lovato, Este 31; 2 Gloria, Mirco Stefan, Mia 33; 3 Gallobianco, Francesco Barone, Stag 29; 4 Khaleesi, Franco Viale, Elan 31; 5 Aura Maris, Luca Rivotto, RR28; 6 Marubio, Gianmichele Giromella, Sloop Legno 1960; 7 Penelope, Maurizio Onisto, Oceanis 30.1; 8 Alma, Stefano Gaiotto, First 24.7.

CLASSE 3 (da 10 a 10,99 m)

1 Fiordiluna, Andrea Boscolo, Italia Yachts 10.98; 2 Kede, Ettore Lapenna, Comet 11; 3 Fly II, Roberta Bartoloni, Elan 333.

CLASSE 4 (da 11 a 11,99 m)

1 Ahlam 3, Giuliano Pinzan, A40; 2 Adamas, Saverio Nardi, Grand Soleil 37; 3 Solaria, Massimo Foffano, 370E; 4 Kima, Michele Novelli, X-372; 5 Gioanna, Remo Zanchetta.

CLASSE 5 (oltre i 12 m)

1 So Beautiful, Stefano Straforini, Elan 410; 2 Ocean Lady, Chiara Favaro, Grand Soleil 45; 3 Evana, Marijan Jurenec, Elan Impression 50.1; 4 Agos, Luciano Agostini, Sciarelli; 5 Keonda, Otello Regeni, Elan 40.

ELAN CUP – CROCIERA

1 So Beautiful, Stefano Straforini, Elan 410; 2 Evana, Marijan Jurenec, Elan Impression 50.1; 3 Keonda, Otello Regeni, Elan 40; 4 Khaleesi, Franco Viale, Elan 31; 5 Fly II, Roberta Bartoloni, Elan 333; 6 Ari 2000, Riccardo Moro, Elan 19.

ELAN CUP – REGATA

1 Orsetta Tre, Stefano Tosato, Elan 40; 2 Micromega, Alessandro Dolfin, Elan 333; 3 Vertigo, Giorgio Bellotto, Elan 350.

PREMIO SPECIALE GENTLEMAN YACHTING

Sasa II, Duccio Corsini, Cozzani Classe A

PREMIO SPECIALE ULTIMO ARRIVATO

Alma, Stefano Gagliotto, First 24.7

Vela Cup Venezia – Chi sono i vincitori

Il prezioso cronografo TAG Heuer Aquaracer, assegnato al vincitore overall della prima edizione della VELA Cup / Round The Lido, è andato a Iacopo Longo, armatore del Melges 24 Furia Buia. Lui e il suo equipaggio hanno fatto una regata perfetta, arrivando quarti in tempo reale e battendo tutti in compensato.

A proposito di tempo reale: El Moro Vita Mia, primo sul traguardo, ha ricevuto in premio dall’area manager di Veneziani Yachting Rodolfo Auletta l’antivegetativa Speedy Carbonium e il primer Adherpox.

Il premio Gentleman Yachting, riservato alla barca classica più elegante, è stato assegnato a Sasa II di Duccio Corsini, classe A cantiere Cozzani del 1934.

Per quanto riguarda la Elan Cup, nella classe Crociera (vele bianche) ha vinto l’Elan 410 So Beatiful di Stefano Traforini mentre in quella Regata la vittoria è andata all’Elan 40 Orsetta Tre di Stefano Tosato: entrambi gli armatori si sono portati a casa un bel paio di sci Elan consegnati da Luigi Coretti di Adria Ship, rivenditore italiano Elan.

Vela Cup Venezia – Premi a sorteggio

Chi conosce la VELA Cup lo sa: ci sono in palio un sacco di premi a sorteggio. Il comunicatore satellitare bidirezionale Garmin InReach è stato vinto da Saverio Nardi (armatore del Grand Soleil 37 Adamas), mentre il fortunato vincitore del multiuso Leatherman è stato Michele Novelli, armatore dell’X372 Kima. Il SUP messo in palio da Vetus è stato vinto da Fabio Gomiero (armatore del Sintesi 45 Furibonda), i guanti da vela Plastimo da Alessandro Dolfin (Elan 333 Micromega) e il mezzo marinaio avvolgibile Revolve offerto da Seably se lo è accaparrato Giuliano Pinzan, armatore dell’Archambault 40 Ahlam 3.

TAG Heuer VELA Cup – Ci vediamo a Cala dei Sardi il 27/28 agosto

E adesso? Non ci resta che darci appuntamento a Cala dei Sardi, in Sardegna (Costa Smeralda), dove nei giorni 27 e 28 agosto si svolge la VELA Cup Cala dei Sardi. In questo angolo di paradiso il percorso della regata è mozzafiato: partenza da Porto Rotondo, uscita dal Golfo di Cugnana, rotta verso le isole dei Soffi, circumnavigazione di Mortorio, arrivo davanti a Cala dei Sardi.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI

La VELA Cup Cala dei Sardi è aperta ad ogni tipo di barca da regata e da crociera (senza bisogno di tessere né certificati), derive, catamarani e barche aperte comprese. Premi per tutti, inclusi quelli speciali per derive, catamarani, barche d’epoca e classiche, youngtimer (scafi con almeno 20 anni d’età). Sono previsti premi speciali ai catamarani Lagoon e Bènèteau e alla barca a noleggio più veloce. Tutti possono vincere, dal primo all’ultimo. Non mancate questo favoloso appuntamento sardo!