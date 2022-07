Il Class 40 AllaGrande di Ambrogio Beccaria è quasi pronto al varo

Il nuovo Class 40 AllaGrande di Ambrogio Beccaria, disegnato da Gianluca Guelfi e Fabio D’Angeli, con Pirelli main e lead sponsor e Mapei global sponsor, è ormai vicino al varo. La barca andrà in acqua entro poche settimane e parteciperà alla Palermo-Montecarlo, in equipaggio, come primo test. Poi per Beccaria sarà la volta di partire via mare verso la Francia, effettuare in solitaria la qualifica per la Route du Rhum, e fare base a Lorient dalla fine dell’estate dove preparerà la transatlantica che partirà il 6 novembre da Saint Malo.

Class 40 AllaGrande – Il VIDEO in costruzione

Il nostro Mauro Giuffrè ha fatto visita allo skipper milanese li dove sta nascendo AllaGrande, ovvero alla Sangiorgio Marine di Genova, il nuovo cantiere italiano dedicato alla nautica high tech, fondato da Edoardo Bianchi.

Class 40 AllaGrande – Il progetto

Come detto il disegno della barca è stato sviluppato da Gianluca Guelfi e Fabio D’Angeli, mentre gli studi sulle vele sono stati fatti dall’Ingegnere North Sails Michele Malandra. La barca avrà un assetto particolare, con la prua piuttosto alta, grazie anche a una chiglia con una lama abbastanza inclinata verso poppa.

L’obiettivo è potere spingere forte alle andature portanti senza avere grossi problemi di nose diving, l’ingavonata di prua che rallenta la barca e mette sotto carico albero e sartie. La barca oltre alle transatlantiche è pensata per fare anche il giro del mondo in regata, magari nel 2023. La prua sarà in stile scow, come nelle ultime tendenze progettuali della classe.

Class 40 AllaGrande e la Sangiorgio Marine

Il cantiere genovese che sta costruendo la barca, guidato dall’olimpionico e costruttore Edoardo Bianchi (già nel team che ha costruito l’ultima Luna Rossa) è Sangiorgio Marine. Il Class 40 AllaGrande sarà il primo Clas costruito da zero che esce dal nuovo cantiere e potrebbe non essere il primo, anzi.

La Sangiorgio Marine oltre a occuparsi della costruzione di barche da regata nuove, cura i refit dei megayacht a vela, anche oltre i 100 piedi, ed è specializzato nella lavorazione dei compositi con particolare attenzione al carbonio. Una nuova realtà high tech che si affaccia sul mondo della nautica italiana e che ha sposato il progetto di Ambrogio Beccaria, con Pirelli e Mapei.