Anteprima Saloni MYW – Lagoon 51: il nuovo catamarano a vela di 15 m

Nel segmento dei catamarani da crociera extra comodi i cantieri, gli studi di progettazione e i designer hanno sviluppato soluzioni sempre nuove per aumentare gli spazi vivibili. Nuove zone living in coperta, sfruttando al massimo sia gli spazi a prua che quelli a poppa, e piani di coperta che comunicano con gli interni. Ma anche flybridge sempre più grandi e spaziosi. Queste barche somigliano sempre di più a vere e proprie ville con terrazza sul mare, come il nuovo Lagoon 51!

Ecco com’è il nuovo Lagoon 51 e dove puoi visitarlo

Lagoon 51 – Esterni

A bordo del Lagoon 51 si sale senza sforzi, approfittando delle piattaforme allungabili a poppa. Oltre a consentire un facile accesso alla barca, queste insieme al Tenderlift formano una zona poppiera davvero molto spaziosa e comoda. Accedendo alla zona prodiera si scopre un secondo pozzetto. Qui c’è spazio a sufficienza per sedersi a prendere un aperitivo o per sdraiarsi in totale relax. Qui troviamo un tavolo con portabicchieri, ampie sedute e si può montare anche un tendano. Salendo sul flybdrige dalle scalette troviamo due grandi prendisole a prua della timoniera, una zona con sedute a C e un tavolo abbattibile.

Lagoon 51 – Interni

Il design degli interni è curato da Nauta Design, ed entrando nel salone sopraelevato si apprezza subito la luminosità degli spazi sottocoperta, grazie alle finestrature a 360°. I layout possibili consentono davvero di sbizzarrirsi per quanto riguarda la disposizione delle cabine. La cabina armatoriale, molto grande nella configurazione 4 cabine/3 bagni, può essere infatti ridotta per scegliere una configurazione 4 cabine/ 4 bagni o 6 cabine / 4 bagni.

Lagoon 51 – Scoprilo in anteprima

Questa nuovissima barca sarà una delle regine dei Saloni durante la prossima stagione, ma puoi già visitarla alla Milano Yachting Week, il Salone Nautico Digitale aperto tutto l’anno. Inoltre questo catamarano sta facendo il giro del Mediterraneo e puoi visitarlo durante il Lagoon 51 Summer Tour, che farà tappa anche qui: