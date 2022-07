ICE 70 RS (21m), l’evoluzione della specie. TEST

Poche settimane fa vi avevamo raccontato del varo del nuovo ICE 70 RS l’ultima nata del cantiere di Salvirola, evoluzione sportiva del più cruise ICE 70, progetto di Umberto Felci. Siamo stati a Varazze, in Liguria, per provarla subito dopo il varo. La giornata era ideale per il test di una sportiva, con un ovest intorno ai 12-15 nodi condito da un’onda corta ma non fastidiosa.

ICE 70 RS – Il video test

Ice 70 RS – La prova in mare

Le condizioni erano ideali per navigare a vela e testare le varie soluzioni di bordo che offre l’ICE 70 RS, come per esempio i comandi delle regolazioni alla consolle del timoniere. Da qui comandiamo il trasto randa, muovendolo sopravento e sottovento, ma anche la scotta e la regolazione della vela di prua, inclusa la drizza del fiocco.

Occorre prendere dimestichezza con le regolazioni, siamo comunque su un 70 piedi e con le manovre automatiche occorre sempre prestare attenzione dato che con un piccolo bottone muoviamo carichi molto importanti. A vela la barca mostra una potenza controllata, dovuta anche alla chiglia profonda a pescaggio importante. Di bolina il numero migliore letto è stato 9.4 di velocità a 35 gradi di apparente al vento.

LA PROVA COMPLETA SUL NUMERO DEL GIORNALE DELLA VELA DI SETTEMBRE EDIZIONE CARTACEA

Ice 70 RS – La scheda tecnica

Progetto Felci Yachts Design

Lunghezza f.t. m.21,30

Lunghezza gall. m.19,80

Baglio max m. 5,76

Pescaggio m. 2,80/440

Dislocamento kg.27.200

Zavorra kg. 8.100

Motore 195/230 CV

Acqua 1100 LT

Carburante 1200 LT

Sup. vel. 295 mq

Gennaker 390 mq

www.iceyachts.it