L’Y9 (27m) sarà una delle superstar al Cannes Yachting Festival

Un nuovo superyacht custom sta per uscire dal cantiere tedesco YYachts, situato a Greifswald, l’Y9 infatti farà il suo esordio al Cannes Yachting Festival, dal 6 all’11 settembre. Questo maxiyacht di 27 metri e 40 è un progetto di Bill Tripp, mentre gli interni sono stati sviluppati da Norm Architects in collaborazione con Design Unlimited e il team di progettazione interno di YYachts. ‘

Y9 – il concept della barca

La nuova ammiraglia del cantiere, l’Y9, nasce dalla volontà di realizzare un prodotto artigianale nonostante la lunghezza, seguendo però la filosofia aziendale di ridurre la navigazione all’essenziale, semplificare la barca accontendando le varie esigenze dell’armatore.

Questo maxi yachts di 27,40 m presenta lo stesso volume di uno yacht di 100 piedi con una cabina armatoriale privata che è un mini appartameno, e comode cabine ospiti oltre a una zona equipaggio molto comoda. L’Y9 è costruito completamente in fibra di carbonio, per limitare il dislocamento finale di quella che resta comunque una barca da crociera e da lunghe navigazioni, pur avendo un’anima sportiva.

Y9 – Il parere di Michael Schmidt

Il fondatore di YYachts Michael Schmidt ha raccontato: “Con i suoi 90 piedi di lunghezza, lo yacht ha anche un buon rating e con il suo piano velico può essere in grado di vincere alcune regate come la St Barths Bucket, la Superyacht Cup o la Maxi Rolex Cup” . Il proprietario voleva anche avere uno yacht che in rada, all’ancora, fosse privo di rumori. YYachts ha utilizzato quindi dei pannelli solari sulla tuga in modo che non sia necessario utilizzare il generatore di notte.

Y9 – Gli interni

L’interno dell’Y9 è stato sviluppato congiuntamente da due studi di design. Norm Architects di Copenhagen e Design Unlimited di Lymington, che hanno unito la loro esperienza creandoo un look elegante “scandinavo” per l’Y9 che segue il principio del “minimalismo morbido”. Il proprietario ha scelto il rovere affumicato che trasmette perfettamente la sensazione del design di Copenhagen.

Y9 – La scheda tecnica

Hull lenght 27.40 m Waterline Length 24.75 m Max Beam 6.80 m Ballast ≃ 20 t Displacement (light ship) ≃ 49,5 t Draft (fixed / telescopic keel) 4,25 / 2,90-4,40 m Mainsail 216 sqm Gennaker 773 sqm Self-Tacking Jib 170 sqm Code 0 450 sqm Engine Volvo Penta 280 kW Batteries 24 Volt (1.400 – 120 Ah) Blackwater tank ≃ 3 00 L Fuel tank ≃ 2000 L Freshwater tank ≃ 1500 L Naval Architects Tripp Design Naval Architecture

YYachts – Il cantiere

Con la sua Y Yachts, Michael Schmidt vuole produrre barche grandi e lussuose, ma scevre di tutte le superficialità e le complicazioni che spesso coinvolgono questo segmento. Già fondatore del cantiere Hanse, che ha venduto nel 2011, con questa nuova avventura iniziata con la prima barca prodotta nel 2015 punta a una clientela molto precisa.