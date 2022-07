VELA Cup di Venezia: il 23 luglio tutti davanti a piazza San Marco

Mancano solo tre giorni alla TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race che va in scena a Venezia il prossimo 23 luglio ed è abbinata alla Elan Cup. Un evento imperdibile con oltre 60 equipaggi iscritti. Vieni anche tu!

Avete mai navigato nella storia millenaria e nella bellezza assoluta di Venezia? Se vi manca un’esperienza del genere, c’è un’occasione davvero irrinunciabile. È la TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race, una memorabile festa della vela aperta a ogni tipo di barca ed equipaggi di ogni livello che va in scena il prossimo 23 luglio.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI VENEZIA

Un evento in cui la filosofia del circuito di regate organizzato dal Giornale della Vela incontra il lavoro e l’entusiasmo della Compagnia della Vela, uno dei più prestigiosi e antichi yacht club d’Italia. Chi lo sa, ci va e infatti le iscrizioni aumentano ogni giorno e a oggi si contano già 60 equipaggi presenti all’evento, molti dei quali vengono da fuori. Tra loro ci sono barche da regata, cruiser con equipaggi familiari, oltre a rappresentanti delle classi Meteor e SB20 che a Venezia contano sempre tanti appassionati.

Una filosofia vincente: zero stress, tanto divertimento

Come nella tradizione di tutte le altre tappe della TAG Heuer Vela Cup anche alla Round The Lido Race non c’è bisogno di un certificato di stazza per schierarsi al via, basta compilare una semplice scheda con i dati della barca e saranno iscritte in classi omogenee per lunghezza. C’è spazio per chi vuole veleggiare tranquillo e chi invece vuole correre contro il tempo e tutti possono vincere qualcosa: i primi classificati di categoria, le barche più belle e curiose, quelle d’epoca. E in più verranno sorteggiati prestigiosi premi, a partire da un bellissimo TAG Heuer Aquaracer.

Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup di Venezia clicca qui.

I posti barca gratuiti non sono illimitati: affrettatevi!

Per quanto riguarda i posti barca dei partecipanti, la prestigiosa sede sportiva della Compagnia della Vela sull’Isola di San Giorgio, di fronte a piazza San Marco, ospiterà gratuitamente le barche che giungono da fuori Venezia da giovedì 21 a lunedì 25 luglio. Ma c’è anche Venezia Certosa Marina, sull’isola della Certosa, che mette a disposizione altri ormeggi gratuiti. Il consiglio per tutti è comunque di affrettarvi con le iscrizioni in modo da agevolare la logistica e approfittare di questi privilegi.

Benvenuti tutti gli armatori di un Elan

Infine c’è un evento nell’evento. Alla Round The Lido Race è abbinata infatti anche la Elan Cup, aperta a tutti gli armatori delle barche del cantiere sloveno, importate da Adria Ship che avranno tra l’altro l’iscrizione gratuita alla VELA Cup.

Sia la TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race che la Elan Cup condivideranno il percorso di regata che in appena 18 miglia tocca luoghi splendidi con secoli di storia (clicca qui per approfondire). Ma soprattutto le due flotte condivideranno anche la sfilza di premi, ghiotti accessori e gadget messi in palio ed estratti anche a sorte nella VELA Cup. Trovate qui tutti i premi della VELA Cup e qui i premi speciali in palio per gli armatori del cantiere sloveno.

Insomma la TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race è un’esperienza da non perdere nella magnificenza di un luogo unico al mondo e che unisce competizione, divertimento e relax. Vi aspettiamo!

Dopo Venezia la Vela Cup vi aspetta in Costa Smeralda

Se poi state pianificando le crociere estive, sappiate che dopo la tappa di Venezia la flotta del circuito TAG Heuer VELA Cup si trasferisce in Sardegna, in Costa Smeralda, dove nei giorni 27 e 28 agosto si svolge la VELA Cup Cala dei Sardi. In questo angolo di paradiso il percorso della regata è mozzafiato: partenza da Porto Rotondo, uscita dal Golfo di Cugnana, rotta verso le isole dei Soffi, circumnavigazione di Mortorio, arrivo davanti a Cala dei Sardi.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP CALA DEI SARDI

La VELA Cup Cala dei Sardi è aperta ad ogni tipo di barca da regata e da crociera (senza bisogno di tessere né certificati), derive, catamarani e barche aperte comprese. Premi per tutti, inclusi quelli speciali per derive, catamarani, barche d’epoca e classiche, youngtimer (scafi con almeno 20 anni d’età). Sono previsti premi speciali ai catamarani Lagoon e Bènèteau e alla barca a noleggio più veloce. Tutti possono vincere, dal primo all’ultimo. Non mancate questo favoloso appuntamento sardo!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.

