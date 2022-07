Si può migliorare una barca che, a detta degli esperti, è perfetta come l’Advanced A66? La risposta è si, si può. Il nuovo Advanced A66S (20,46 x 5,40 m) ha aggiunto una S alla sigla e decine di migliorie a questa barca, vero simbolo del “made in Italy”. Il paragone è con la Porsche 911, che da decenni viene continua migliorata ma rimane sempre se stessa. Il concetto applicato da Advanced è lo stesso: migliorare senza stravolgere.

Advanced A66S – Le novità

Il nuovo Advanced A66S, da poco in acqua, si è evoluto con il medesimo sviluppo della Porsche 911, sembra la stessa barca ma moltissimo cambia, mano a mano che tecnologia e design si evolvono. L’operazione è stata coordinata da un dream team, lo stesso che aveva fatto nascere il primo A66.

Lo scafo e il piano velico sono opera dello studio di progettazione statunitense Reichel-Pugh, famosi per l’equilibrio delle loro barche sotto vela e per le prestazioni al top.

Il design della coperta e degli interni sono opera delle archistar milanesi Nauta Yachts. I due boss, Mario Pedol e Massimo Gino, hanno raffinato ed evoluto il design dell’A 66S. Il pezzo forte di questa barca di 20 metri resta l’armoniosa tuga che nel tempo è stata copiata da molti, ma resta unica.

Advanced A66S – Esterni

Vi basta guardare le foto per rendervi conto di come il duo italiano sia riuscito a realizzare una tuga “raised saloon” con finestrature e altezza che permettono di avere sottocoperta un salone con vista mare rialzato, senza appesantire il design esterno che di solito ne soffre. Ma non in questo caso.

Unici e copiatissimi sono i paramare raccordati che proteggono il pozzetto, perfettamente inseriti nel disegno della tuga corta, che termina a poppavia dell’albero. Così si libera spazio a prua totalmente sgombro, perfetto per un uso sia in navigazione, sia in rada.

Il nuovo Advanced A66S ovviamente è stato dotato di una lunga delfiniera che permette di spostare in vanti la discesa dell’ancora e di avanzare l’attacco delle vele da vento portante come il gennaker.

Tantissime piccole migliorie anche nel piano di coperta con le manovre ancora di più a portata di equipaggio ridotto, a tal punto che realmente questo 20 metri si porta in sole due persone.

Advanced A66S – Interni

Anche all’interno il layout dell’Advanced A66S ha subito cambiamenti per migliorare la circolazione delle persone e per sfruttare ogni piccolo spazio utile. Oltre ad un design e a nuovi materiali.

Advanced A66S – Le 10 novità

Per darvi l’idea delle migliorie rispetto al vecchio A66 eccovi un elenco di 10 importanti modifiche sull’Advanced A66S:

gli oblò a scafo sono più grandi

sono più grandi è stata realizzata una nuova torretta centrale in pozzetto per il winch randa e con rotaia motorizzata Antal

in pozzetto per il winch randa e con rotaia motorizzata Antal sono stati spostati i 4 winches primari e secondari per migliorare l’uso con equipaggio ridotto

per migliorare l’uso con equipaggio ridotto nuove panche per il timoniere ad ala di gabbiano

per il timoniere ad ala di gabbiano nuova consolle della timoneria

della timoneria il cilindro della trinchetta è adesso sottocoperta

è adesso sottocoperta la cala della catena è più ampia e scorrevole

è più ampia e scorrevole nuova motorizzazione

nuova cucina più grande

nuovo design degli interni

Advanced A66S – Scheda tecnica

Lunghezza fuoritutto 20,46 m

Larghezza max 5,40 m

Pescaggio 3,20 m

Dislocamento 26.000 kg

Superficie velica 225 mq

Acqua 785 l

Carburante 1.064 l

Motore Volvo Penta D3 150 hp

General concept Advanced Yachts

Piani generali, styling interni ed esterni Nauta Yachts

Architettura navale Reichel&Pugh

Costruzione: scafo e coperta sandwich con tessuti di vetro, impregnati con resina epossidica sottovuoto. Rinforzi in carbonio unidirezionale nelle zone sollecitate da alto carico.