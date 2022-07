Mylius 50, il progetto di Carkeek tra crociera e performance

La collaborazione tra il designer Shaun Carkeek e il mondo Mylius va avanti e, dopo il 72, è in arrivo il nuovo Mylius 50. Il cantiere specializzato in semicustom da crociera sportiva ha annunciato infatti il nuovo progetto, che probabilmente vedremo in acqua nel 2023, ecco come sarà.

Mylius 50 – Progetto

L’armatore che ha commissionato la barca al cantiere ha chiesto una cosa precisa: dovrà essere in grado di divertire a vela in crociera, e, in pochi step, diventare una macchina da regata per partecipare ai principali eventi in Mediterraneo. Shaun Carkeek ha tradotto la richiesta in un progetto le cui linee si ispirano chiaramente al 72, per esempio sulla curva del ponte a prua e sul disegno della tuga. Del resto uno dei compiti per cui è stato ingaggiato Carkeek da Mylius è anche quello di ridisegnare la gamma futura del cantiere.

Mylius 50 – Prestazioni

La barca sarà lunga 15,60 metri, che con il bompresso diventeranno 17,63 grazie ai suoi 2 metri di lunghezza. Il pescaggio sarà a 3,50 metri per massimizzare le prestazioni e tenere il baricentro della barca basso. Con 4,80 metri di larghezza la barca promette volumi interni molto comodi per la crociera, che è uno dei due focus del progetto Mylius 50. Non sono state diffuse immagini degli interni, ma saranno disponibili in più di una versione, anche alleggeriti per le regate.

Mylius 50 – Scheda tecnica

Lunghezza 15,60 mt

Lunghezza com bompresso 17,63 mt

Larghezza 4,80 mt

Immersione 3,50 mt

Dislocamento (light) 8.500 Kg

Randa 97.5 mq

Carburante 195 lt

Acqua 400 lt