Mangiare e bere in barca: con questi prodotti sei a posto per le vacanze

Mangiare un bel piatto di pasta col pesce in rada, sorseggiando un bicchiere di vino bianco fresco, chi non vorrebbe passare l’estate in barca così? Dotarsi degli accessori giusti in cucina per mangiare e bere in barca prima di partire per la crociera è un passo necessario quando si va una vacanza. Bicchieri, calici da vino, posate, piatti, pentole, tovaglie: tutto il necessario per mangiare e bere in barca lo trovi all’interno di Boatique.it!

Cosa non può mancare a bordo per mangiare e bere in barca:

Mangiare in barca: Batteria di pentole impilabili

Ecco la soluzione definitiva e salvaspazio per cucinare in barca. Una batteria di 5 pentole e uno scolapasta, impilabili uno dentro all’altro quando non sono utilizzati, per ingombrare davvero pochissimo a bordo. Questa batteria di pentole funziona sia sui fornelli a gas che su quelli in ceramica e ad induzione, è davvero un prodotto versatile che permette di cucinare di tutto a bordo.

Mangiare in barca: Set di piatti fondi

Con il set da 6 piatti fondi in melamina potete mangiare paste e zuppe in barca senza temere rovesciamenti. I piatti sono realizzati in melamina, infrangibili e resistenti alle alte temperature. Possono quindi essere lavati in lavastoviglie senza correre alcun rischio. Il colore blu/bianco e la lavorazione fanno sembrare i piatti di porcellana, mentre il design è arricchito dal dettaglio dell’ancora.

Mangiare in barca: Set di piatti piani

Il set da 6 piatti piani è abbinato a quello dei piatti fondi, anche se qui il colore prevalente è il bianco mentre i dettagli sono realizzati in blu. Prodotti anch’essi in melamina, sono ottimi per ricevere pietanze calde e si puliscono molto facilmente. Il diametro dei piatti è di 28 centimetri.

Mangiare in barca: Set di Posate

Tra le tantissime posate disponibili, queste a tema nautico sono perfette da tenere in barca. Realizzate in acciaio inossidabile con un’ancora di decoro nella parte più inferiore del manico, si possono lavare senza problemi in lavastoviglie. Il set comprende 24 pezzi: 6 cucchiai, 6 forchette, 6 coltelli e 6 cucchiaini da caffè.

Bere in barca: Bicchieri da acqua

I bicchieri sono essenziali in barca, non solo se si intende cenare o pranzare a bordo. Può capitare infatti di ospitare qualcuno per una giornata o mezza giornata, e l’esigenza di bere un bel bicchiere di acqua fredda prima o poi verrà fuori. Questo set comprende 9 bicchieri alti 10 centimetri realizzati in Tritan infrangibile. Sono lavabili in lavastoviglie e sotto il bicchiere si trova un anella antiscivolo.

Bere in barca: Calici da vino

Bere un calice di vino al tramonto mentre si ascolta il rumore del mare. Bellissimo, impagabile, ma attenzione a non rovesciare niente sul teak! Con questo set da 6 calici di vino con antiscivolo potete godervi il momento e sorseggiare con tranquillità il vostro vino. Altezza dei calici: circa 21 centimetri. Diametro: 5,5 centimetri.

Bere in barca: Portabottiglia termico

Ogni vino va bevuto alla giusta temperatura, e se è vero che ci vuole del tempo a rinfrescare le bottiglie, è vero anche (purtroppo) che basta poco per farle scaldare. E non c’è niente di peggio che rovinare un ottimo vino bevendolo caldo. Questo portabottiglia in acciaio mantiene fresco il vino e si fissa comodamente a qualsiasi tavolo. Un must have per l’estate!

Bere e mangiare in barca: Set da aperitivo

Per un aperitivo in pozzetto o a prua, questo set è l’ideale. Comprende un vassoio grande e due ciotole più piccole, per metterci olive, taralli o patatine e sorseggiare uno spritz all’ora dell’aperitivo. Anche questi prodotti sono realizzati in melamina resistente alle cadute e sono dotati di anello antiscivolo nella parte inferiore.