Come ogni estate la scelta del porto o del marina dove ormeggiare si presenta a tutti quelli che scelgono una vacanza con la propria barca. Tra i molti porti turistici e marina del Mediterraneo non sempre è facile orientarsi, ma c’è un vantaggio per chi sceglie di ormeggiare in una rete di marina. Marinedi, il primo network di marina del Mediterraneo con 14 porti operativi, offre diversi vantaggi ai suoi clienti. Ad esempio:

I clienti annuali di un marina Marinedi ottengono 6 voucher validi per ormeggiare gratuitamente 6 giorni presso le altre strutture della rete.

I clienti annuali o stagionali di un marina Marinedi accumulano uno sconto sulla tariffa presentando un amico che sottoscriva un contratto nella stessa struttura. 1 amico: 10% di sconto; 2 amici: 15% di sconto; 3 amici: 20% di sconto e così via.

I clienti annuali di un marina Marinedi possono dividere il proprio la durata dell'ormeggio passando almeno 8 mesi nel marina scelto, e i restanti mesi in uno, o più, marina della rete.

Tutti i clienti in transito in un marina Marinedi per almeno 3 giorni ottengono un quarto giorno aggiuntivo gratuitamente.

La rete Marinedi – Ecco dove ormeggiare per ottenere questi vantaggi!

Dove ormeggiare in Sardegna

Da Capo Ferrato all’isola di San Pietro, esplora le bellezze incontaminate della Sardegna del Sud. Qui i clienti Marinedi possono usufruire di un’ulteriore promozione! Grazie ad un unico pass per 7 notti potete scegliere di esplorare il territorio ormeggiando in tutti e 3 i marina di Marinedi in Sardegna.

Marina di Cagliari

Il Marina di Cagliari permette di ormeggiare nel centro cittadino. Si trova molto vicino alla stazione ferroviaria e a pochi minuti di automobile dall’Aeroporto di Cagliari. La profondità massima è di 9 metri e i 17 posti barca possono ospitare imbarcazioni fino a un massimo di 55 metri di lunghezza.

Marina di Teulada

Distante solo 70 chilometri da Cagliari, il Marina di Teulada si trova nell’estremo Sud della Sardegna, in un tratto di costa molto suggestivo caratterizzato da oasi naturalistiche e baie cristalline. Teulada è una località amata dai velisti ma anche da chi pratica sport come il surf o il kitesurf, per la sua eccezionale esposizione ai venti. Conta 250 posti barca fino a 35 metri di lunghezza.

Marina di Villasimius

All’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara sorge una delle perle del network Marinedi: il Marina di Villasimius. Sono 840 i posti barca che possono ospitare imbarcazioni lunghe fino a 65 metri. La località offre una flora molto rigogliosa e lunghe spiagge, raggiungibili in estate grazie al servizio navetta.

Dove ormeggiare nell’Arcipelago Campano

Marina di Forio d’Ischia

Nella zona ovest della bellissima isola di Ischia sorge il Marina di Forio d’Ischia. Qui possono ormeggiare fino a 250 barche di lunghezza compresa tra 5 e 40 metri. È il punto di partenza ideale per esplorare Ischia ma anche per raggiungere le altre isole dell’Arcipelago Campano come le Pontine, Procida e Capri.

Marina di Procida

Il Marina di Procida si trova a poca distanza dal cuore del centro abitato della vivace isola di Procida. La posizione del marina è strategica sia per transiti che per collegamenti, in più la terraferma è raggiungibile comodamente anche con traghetti ed aliscafi tutto l’anno. I posti barca sono quasi 500 e possono ospitare imbarcazioni lunghe fino a 30 metri.

Dove ormeggiare in Sicilia

Marina di Balestrate

Nel Golfo di Castellammare si trova il Marina di Balestrate, un porto turistico vicinissimo alle spiagge di Balestrate e di Calatubo. L’Aeroporto di Palermo dista meno di 30 chilometri, quindi il Marina di Balestrate è comodissimo da raggiungere anche con collegamenti aerei. Circa 250 posti barca per imbarcazioni fino a 4o metri di lunghezza.

Marinedi è al lavoro anche per dare alla Sicilia un secondo marina: la Base Nautica di Trapani.

Dove ormeggiare nell’Argentario

Marina dei Presidi

La base perfetta per esplorare l’Argentario è il Marina dei Presidi a Porto Ercole. Dista pochi chilometri da Grosseto e 150 chilometri da Roma. Da qui si può partire per esplorare il Promontorio e tutto l’Arcipelago, comprendente l’Isola del Giglio e Giannutri. Qui possono ormeggiare fino a 50 imbarcazioni di lunghezza massima pari a 25 metri.

Dove ormeggiare in Centro Italia e nel Gargano

Marina di Porto San Giorgio

Un marina perfetto per esplorare l’Adriatico, il Marina di Porto San Giorgio è sito in una zona molto comoda da raggiungere tramite autostrade, ferrovie e aeroporti. È ad appena due ore di auto da Roma e a meno di un’ora dagli aeroporti di Ancona e Pescara. I posti barca sono 800 ed offrono un riparo sicuro tutto l’anno ad imbarcazioni lunghe fino a 50 metri.

Marina di Vieste

Nel lembo estremo del promontorio del Gargano si trova il Marina di Vieste, a pochi metri dal centro della cittadina di Vieste, la perla del Gargano. Da qui è facilissimo esplorare i dintorni del Promontorio e raggiungere le Isole Tremiti ma anche le coste croate, greche e albanesi. Il marina offre 200 posti barca ad imbarcazioni lunghe fino a 60 metri di lunghezza.

